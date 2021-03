Danmarks kvindelandshold i ishockey skal først toppe i maj i stedet for april, da VM i Canada er rykket.

Verdens bedste kvindelige ishockeyspillere må lave justeringer i deres kalender.

A-VM i Canada er blevet udskudt fra april til maj. Det skriver Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) på sin hjemmeside.

I stedet for at blive spillet i perioden 7.-17. april skal VM nu afvikles i perioden 6.-16. maj. Slutrunden spilles i de canadiske byer Halifax og Truro. Byerne ligger i provinsen Nova Scotia i det østlige Canada.

Udskydelsen øger sandsynligheden for, at der blandt andet via vaccinationer er større kontrol over coronapandemien, så muligheden for at få tilskuere på lægterne under slutrunden øges.

Danmark er blandt de ti deltagende hold, efter at danskerne rykkede op fra næstøverste ishockeyniveau i 2019. Sidste års VM blev aflyst, og derfor er det først i år, at Danmark for første gang skal deltage ved et A-VM på kvindesiden.

IIHF skriver, at alle deltagende lande har godkendt de nye datoer og har forpligtet sig til at deltage, selv om flytningen kan give udfordringer i forhold til planlægning og rejseaktiviteter.

Der er lavet en coronaprotokol for slutrunden, og den skal sørge for den sikrest mulige afvikling af VM. Der er blandt andet en omfattende teststrategi samt regler om karantæner på spillerhotellet.

Ud over Danmark og værtsnationen Canada deltager også Tjekkiet, Finland, Tyskland, Ungarn, Japan, Rusland, Schweiz og USA ved VM. Amerikanerne er forsvarende verdensmestre.

