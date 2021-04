De danske ishockeykvinder kommer alligevel ikke til at spille deres første A-VM i maj. Turneringen er aflyst.

Kvindernes A-VM i ishockey bliver aflyst på grund af coronapandemien. Det skriver Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) på sin hjemmeside.

Forbundet har modtaget beskeden fra Nova Scotia-regionen i Canada, hvor turneringen skulle have været afholdt i byerne Halifax og Truro fra 6. til 16. maj.

Regeringen i regionen mener ikke, at det sikkerhedsmæssigt er forsvarligt at afholde mesterskabet.

- Det er en meget skuffende besked at modtage, blot få uger før turneringen skulle begynde, siger IIHF-præsident René Fasel.

- Vi er overbevist om, at vi havde alle sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte spillere, ledere, tilskuere og alle beboere i Halifax og Truro, siger han.

IIHF vil sammen med Det Canadiske Ishockeyforbund arbejde på at finde et nyt tidspunkt for turneringen, og målet er, at det bliver i løbet af sommeren, står der i pressemeddelelsen.

- I sidste ende skal vi acceptere regionens beslutning. Det betyder ikke, at vi ikke får et VM i 2021.

- Vi skylder hver enkelt spiller, der glæder sig til at komme tilbage på isen efter et så vanskeligt år, at vi gør alt for at sikre, at denne turnering kan flyttes til nye datoer og spilles i år, siger Fasel.

Danmark skulle have været med for første gang ved A-VM.

25 danske spillere skulle efter planen være rejst til Canada torsdag. De har siden 16. april været samlet til forberedelser i København, hvor de har været isoleret fra omverdenen for at mindske smitterisikoen.

Danmark rykkede i 2019 op i den øverste division. Da der siden ikke er spillet i de øvrige divisioner, er der ingen risiko for nedrykning ved dette års VM.

/ritzau/