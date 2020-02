Jay Bouwmeester er i bedring efter kollaps under NHL-kamp. Lægerne leder stadig efter årsagen til kollapset.

NHL-spilleren Jay Bouwmeester viser tydelige tegn på bedring, efter at han tidligt onsdag morgen dansk tid kollapsede i forbindelse med kampen mellem Anaheim Ducks og St. Louis Blues.

Det siger Doug Armstrong, der er sportsdirektør for St. Louis Blues.

»Jay Bouwmeester har det meget bedre. Han undergår aktuelt en masse test, der skal kortlægge, hvad der skete. Tingene ser positive ud,« siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den 36-årige canadier kollapsede på St. Louis-bænken i første periode af kampen, som blev stoppet øjeblikkeligt.

Foto: Gary A. Vasquez

Han var netop løbet af isen og havde tilsyneladende ingen problemer, da han blev udskiftet.

Spillerne fra St. Louis Blues blev hurtigt opmærksomme på situationen og tilkaldte hjælp fra lægerne på begge hold.

Han blev efterfølgende kørt til University of California Irvine Medical Center i nærheden af Anaheims hjemmebane.

St. Louis Blues-kaptajn Alex Pietrangelo har besøgt sin holdkammerat på hospitalet, mens holdets øvrige spillere har haft en videosamtale med ham.

»Det var meget vigtigt for mig og for de øvrige spillere at se ham. Det fik os alle til at være sikre på, at han er i gode hænder,« siger Pietrangelo.

St. Louis Blues er forsvarende mester. Jay Bouwmeester var med til at vinde titlen sidste år, og han blev dermed den 29. spiller i historien til både at vinde VM, OL og NHL.

