Retten har talt. Ishockeyspilleren Kristian Jensen, der 20. september i en Metal Liga-kamp væltede en modstander omkuld og straks efter slog ham bevidstløs, er blevet idømt 20 dages betinget fængsel.

»Der er ingen tvivl om, at han gik over stregen,« siger Henrik Andersen, der er direktør i ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks, efter dommen blev afsagt i Retten i Hjørring.

Ikke desto mindre ærgrer direktøren sig over dommen, da han var af den opfattelse, at Kristian Jensen allerede havde fået sin straf.

»Vi troede, at Kristian ville blive frifundet, da ishockeyunionens disciplinærinstans jo allerede har idømt ham 17 kampes karantæne. At det på baggrund af anmeldelser fra to civile personer kan komme så langt, synes jeg er træls,« siger han.

Frederikshavn White Hawks' Kristian Jensen (th.) i aktion i en kamp mod Esbjerg Energy i Nordjyske Bank Arena tirsdag 12. marts 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Frederikshavn White Hawks' Kristian Jensen (th.) i aktion i en kamp mod Esbjerg Energy i Nordjyske Bank Arena tirsdag 12. marts 2019. Foto: Henning Bagger

Henrik Andersen afviser, at dommen får konsekvenser for Kristian Jensens videre forløb i Frederikshavn White Hawks.

»Slet ikke. Hans karantæne fra kampene i Metal Ligaen udløber snart, og 6. december gør han comeback på isen,« sagde Henrik Andersen.

B.T. ville gerne have haft en kommentar til dommen fra Kristian Jensen, men det kunne ikke lade sig gøre.

»Han er hårdt ramt af sagen. Siden den begyndte, har han han modtaget vanvittigt mange trusler på sms, mails og på sociale medier,« sagde Henrik Andersen.

Sagen kort 20. september mødes Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs i en kamp i den danske Metal Liga. Undervejs i kampen væltes den fynske klubs Lucas Bjerre Rasmussen omkuld af nordjydernes Kristian Jensen, der efterfølgende tildeler ham et slag mod hovedet. Efter at have modtaget en indberetning fra kampens dommer, Jonas Reimer, beslutter Metal Ligaens »Udvalg for Spillersikkerhed« at idømme Kristian Jensen karantæne fra al turneringsspil frem til 1. december 2019. Nordjyllands Politi træffer 24. september beslutning om at sigte Kristian Jensen for vold. Efter endt efterforskning overdrages sagen 10. oktober til anklagemyndigheden, der finder grundlag for at rejse tiltale i sagen. Sagen blev behandlet fredag 15. november i Retten i Hjørring. Her blev Kristian Jensen idømt 20 dages betinget fængsel. Dommen kan ankes indenfor 14 dage.

Kristian Jensens advokat, Jens Christian Christensen, forklarer, at den voldsdømte ishockeyspiller ønsker at flyve under radaren efter domsafsigelsen.

»Han er en ung mand, der er ked af situationen. At han vælger at holde lav profil, er hans egen beslutning og ikke noget, jeg har anbefalet ham.«

Kristian Jensen har mulighed for at anke kendelsen.

»Indtil videre har vi kun hørt dommen. Når vi får den at se i nedskrevet form, vil vi vurdere, hvorvidt sagen skal køre videre i landsretten eller stoppe her. Faktum er, at det er systemets mildeste dom, og at den er mildere end anklagemyndigheden ønske,« sagde Jens Christian Christensen.

Der var gang i den, da Esbjerg og Frederikshavn mødtes i DM-kvartfinalen i sidste sæson. Foto: Henning Bagger Vis mere Der var gang i den, da Esbjerg og Frederikshavn mødtes i DM-kvartfinalen i sidste sæson. Foto: Henning Bagger

Han vurderede, at dommen kan få principiel betydning.

»Ishockey er en fysisk sport, hvor slagsmål og knytnæveslag er en del af gamet. Det er indiskutabelt, at der blev gået til den i duellen i kampen for to måneder siden. Men jeg mener, at rettens dom er forkert. Det burde være endt med en frifindelse,« sagde Jens Christian Christensen.

Sagens anklager, Torben Kauffmann Sørensen, erklærede sig tilfreds med dommen.

»Det er godt, at det er endt med en straf. Jeg vil ikke påstå, at det har været en speciel svær sag, da der jo er tv-billeder af hændelsen. Det sværeste har været spørgsmålet om, hvorvidt slagsmål er en del af sporten eller hører under straffeloven. Men Kristians slag mod Lucas er rigtig groft, og det har medført nogle skader,« sagde Torben Kauffmann Sørensen.

Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under en ishockeykamp mellem Odense og Frederikshavn i september. Foto: Odense Bulldogs Vis mere Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under en ishockeykamp mellem Odense og Frederikshavn i september. Foto: Odense Bulldogs

Han anbefalede retten at idømme Kristian Jensen op mod 40 dages betinget fængsel.

»At det bliver en lidt lavere straf, end jeg har lagt op til, er stadig inden for rammerne af det acceptable,« sagde Torben Kauffmann Sørensen.

Ved retssagen var Lucas Bjerre Rasmussen indkaldt som vidne.

Her kunne han fortælle, at han stadig har mén af overfaldet i form af hovedpine, kvalme og hukommelsessvigt. Den del af historien betyder, at Lucas Bjerre Rasmussen er blevet tilkendt en erstatning på 5.740 kroner for svie og smerte.