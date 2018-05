Ishockeylandsholdet havde det svært i rollen som storfavorit mod Sydkorea. Det kræver tilvænning.

Herning. Med succesen ved VM er der pludselig kommet store forventninger til ishockeylandsholdet, og det er en uvant situation for det danske mandskab.

I de første mange år i A-gruppen var det en succes blot at undgå nedrykning, og selv om Danmark efterhånden har sat sig højere mål, er det alligevel sjældent, at holdet går på isen som klar favorit.

Det kræver tilvænning, erkender landstræner Jan Karlsson.

- Vi er ikke vant til at spille den type kampe, hvor alle forventer, vi skal vinde. Det er lidt nyt for os, siger Karlsson.

Han sigter især til lørdagens kamp mod Sydkorea, hvor Danmark var storfavorit, men aldrig ramte det niveau, som holdet har vist tidligere i turneringen.

Sydkorea kom lige fra et knusende 1-13-nederlag til USA, og der var formentlig ikke så få, der havde forventet, at Danmark også kunne tage en komfortabel sejr mod gruppens bundprop.

- Jeg tror, det er tager tid at lære at håndtere den del. Det er klart, at vi var favorit. Og folk kigger jo på deres kamp mod USA. Det skal man kunne håndtere, siger Jan Karlsson.

Selv om det altså endte med en dansk 3-1-sejr i lørdagens kamp, så blev spillerne også mindet om, at de ikke er usårlige.

- Det er klart, at fødderne skal ned på jorden igen efter to flotte kampe mod Finland og Norge, og det var måske godt med et lille realitycheck. Det kan være vigtigt før en så vigtig kamp, siger forwarden Mikkel Bødker.

Bødker er dog overbevist om, at danskerne kan hæve niveauet igen og levere varen i tirsdagens afgørende kamp mod Letland, hvor der er en kvartfinaleplads på spil.

- Det er en rutineret hær, vi har, og det er spillere, der har været i alle mulige situationer i VM-sammenhæng. Og jeg synes, vi håndterer presset godt, siger han.

