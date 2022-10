Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Opdateret: Kampen i Gigantium er gået i gang, efter fansene blev evakueret kort før kampstart.

Der er opstået lidt af et kaos før ishockey-kampen mellem Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital.

De forventningsfulde ishockey-fans måtte nemlig evakueres ud af Gigantium i Aalborg kort før kampstart.

Det bekræfter Aalborg Pirates-direktør Lars Laursen overfor B.T.

»Det er korrekt, vi er blevet evakueret. Brandvæsenet har været her, men alt er i orden igen, og vi er inde,« siger Aalborg Pirates-bossen, som ikke kender årsagen til evakueringen.

Foto: Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Foto: Presse-fotos.dk

Han understreger, at kampen i Metal Ligaen løber af stablen lidt senere end planlagt.

»Kampen bliver omkring 40 minutter forsinket.«

Til B.T. fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Søren Korsgaard, at evakueringen skyldtes, at en ildebrand blev detekteret i et varslingsanlæg.

»Det viser sig, at ukendte personer har smidt noget fyrværkeri, som er begyndt at brænde lidt på et linoleumsgulv, der har udviklet røg.«

»Det gør så, at vores varslingsanlæg i Gigantium selvfølgelig starter som det skal, og alle bliver evakueret.«

Fyrværkeriet blev smidt i en foyer i en ny afdeling af Gigantium og ifølge indsatslederen er der ikke nogen, der er kommet til skade - udover gulvet, som har fået »svære beskadigelser«.