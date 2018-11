Forvirringen er total i Frederikshavn.

Klubbens ishockeyhold, Frederikshavn White Hawks, ligger i øjeblikket nummer tre i grundspillet, og det betyder, at holdets træner, Jari Pasanen, er en eftertragtet herre.

I hjemlandet Finland har Pasanen været til samtale med holdet Ässät Pori, og 9. november annoncerede den finske klub, at Pasanen kommer til at blive holdets cheftræner fra 2019.

Det forstår de ingenting af i Frederikshavn White Hawks. Torsdag reagerede den danske klub ved at udsende en pressemeddelelse, hvor de forklarer, at de ingenting har hørt om, at Pasanen skulle være blevet enige med den finske klub.

Aalborg Pirates slog Frederikshavn White Hawks med 4-0 i kvartfinaleserien i sidste sæsons slutspil.

'Jari har løbende fået en del tilbud fra andre klubber i Europa og senest et tilbud fra Ässät i Finland. Han fik tilladelse til at rejse til Finland for at forhandle mere konkret om tilbuddet og øvrige forhold i klubben.'

'Af forskellige årsager og misforståelser har klubben åbenbart troet, at de havde lavet en aftale med Jari. Dette har ikke været tilfældet, ligesom han aldrig har modtaget en kontrakt og derfor ikke sat sin underskrift nogen steder i forhold til den finske klub,' skriver Frederikshavn White Hawks på klubbens hjemmeside.

I den forbindelse valgte Frederikshavn White Hawks at offentliggøre, at man dropper sin klausul om at kunne annullere samarbejdet med Pasanen i sæsonen 2019/2020, og derfor er finnen altså træner i det nordjyske for yderligere en sæson udover den nuværende.

Sagen stopper dog ikke her. Efter Frederikshavns pressemeddelelse reagerede Ässät med sin egen pressemeddelelse.

HC Ässät Pori Oy:lla ei ole tiedossaan mitään sellaisia seikkoja, mitkä vaikuttaisivat Ässien ja Jari Pasasen tekemään valmentajasopimukseen kaudelle 2019 - 2020#Ässät #YHDESSÄ #Liiga — Porin Ässät (@PorinAssat) 15. november 2018

'HC Ässät Pori har ingen kendskab til nogen forhold, der skulle påvirke aftalen med Jari Pasanen, der har skrevet kontrakt som træner fra 2019/2020.'

Henrik Andersen, der er direktør for Frederikshavn White Hawks, fortæller til Nordjyske, at han ikke forstår Ässäts ageren.

»Jeg har været rystet over, at Ässät kunne offentliggøre, at de havde lavet en aftale med Jari, og det har han også været. Sandheden er, at han aldrig har modtaget en kontrakt fra dem, og derfor har han i sagens natur heller ikke skrevet noget under,« siger Henrik Andersen.

Jari Pasanen kom til Frederikshavn forud for denne sæson. Før det var han gennem fem år træner i den tyske Bundesliga-klub Iserlohn Roosters.