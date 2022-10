Lyt til artiklen

Börje Salming kan ikke længere tale og kæmper lige nu mod en frygtelig sygdom. En kamp, der ikke kan vindes.

Han er en legende i svensk ishockey og var en stjerne i NFL i mere end 15 år. I februar skulle den 71-årige svensker til at forberede sig til en kamp med koryfæer fra den stolte ishockeynation, men Börje Salming opdagede nu, at der var galt med hans muskler.

Börje Salming måtte melde afbud til kampen og i juli kom han frem med den meget triste nyhed om, at han havde fået als.

I et stort interview med Expressen fortæller hans kone, Pia, hvordan nyheden om den frygtelige sygdom ramte både ham og familien umådelig hårdt.

Börje Salming overrækker Canada-kaptajn Mario Lemieux VM-trofæet i 2004. Foto: FRANK GUNN Vis mere Börje Salming overrækker Canada-kaptajn Mario Lemieux VM-trofæet i 2004. Foto: FRANK GUNN

Als er forkortelsen for amyotrofisk lateral sklerose og er en hæslig sygdom, som nedbryder kroppens nerveceller og æder musklerne op, til man mister al førlighed og evnen til at trække vejret.

»Så var der helt sort,« siger konen Pia til Expressen, da parret fik den triste nyhed.

Hun fortæller, hvordan ishockeylegenden var meget deprimeret og ked af det i den efterfølgende periode, hvor de intet vidste med sikkerhed om, hvor slemt sygdommen ville ramme.

Als er uhelbredelig, og den gennemsnitlige levealder, fra man får diagnosen til at man mister livet, er tre til fire år.

Konen fortæller til det svenske medie, hvordan sygdommen har ramt hendes mand hårdt og hurtigt, og at han har mistet evnen til at tale og har tabte sig ti kilo.

»Det er umuligt at beskrive – at se den person, man elsker, i så dårlig form og ude af stand til at gøre noget. Det er en smerte hver dag at se, hvor dårlig Börje har det. Vi mangler tid.«

Hun beskriver også, hvordan hele familien lider og at de prøver at kommunikere med Börje Salming via kropslig berøring og ved at skrive på en iPad.

Lige nu er findes der ikke en kur mod als, men kun medicin, der kan forsøge 'at bremse' sygdommen.