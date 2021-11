Sommeren 2022 kommer til at byde på en helt speciel begivenhed.

A-VM i kvindernes ishockey kommer nemlig til Frederikshavn.

Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

»Vi er stensikre på, at byen er klar til at tage imod de mange gæster. Frederikshavn har et attraktivt bymiljø og meget fine faciliteter til gæster fra hele verden,« siger direktør for Danmarks Ishockey Union, Ulrik Larsen.

Nordjyske Bank Arena er udpeget som vært for VM's gruppe B, hvor det danske landshold skal kæmpe mod Japan, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn om tre pladser i kvartfinalerne.

Og det danske landshold er godt stillet. De har faktisk ikke kun fordelen ved hjemmebane.

De kan nemlig også kalde sig det første danske kvindelige ishockeyhold, der har kvalificeret sig til vinter-OL.

Så med et OL i Beijing i februar og et VM i august, kan landsholdet 2022 kigge ind i et historisk landsholdsår.

Der er sket en del siden Line Baun Danielsen, TV-værten var blandt landsholdets bærende spillere. Set med nordjyske briller, er der heldigvis stærkt nordjysk islæt på holdet. Holdets store drivkraft er nemlig 30-årige Josefine Jakobsen fra Aalborg, der i den grad har ishockey i blodet.

Hendes bror, Julian Jakobsen, spiller nemlig for Aalborg Pirates og er tilmed kaptajn for piraterne samt landsholdsspiller. Derfor bliver OL-turen med al sansynlighed også en søskendetur for de to forwards.