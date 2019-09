En telefonsamtale fra Jannik Hansen i Vancouver til sportschef Martin Struzinski banede vejen for årets interessante trænerskifte Herning Blue Fox.

»Jeg blev i maj ringet op af Jannik, som tilfældigt havde mødt Ben Cooper. Jannik kendte ham fra Vancouver Canucks, hvor Ben i sin tid var en højt respekteret videocoach. Han var i sidste sæson assisterende coach i Florida Panthers i NHL, men hele trænerstaben var blevet fyret, og nu undersøgte han mulighederne for at komme til Europa.

»Hans drøm var at skabe sig et navn som headcoach i Europa og realisere en drøm om at vende tilbage til NHL som coach,« siger Martin Struzinski.

»Jannik mente, at Ben Cooper var lige den profil, vi søgte. En ung, moderne og analytisk begavet træner, som også havde været videocoach for Canadas VM- og OL-hold og vundet olympisk guld. Jeg bad Jannik om at kontakte Ben Cooper, som straks mailede sit cv.«

»Jeg ringede til ham dagen efter, og vi aftalte et møde i Herning. Det hele gik meget stærkt. Det var under VM i Bratislava, og jeg skulle til Slovakiet og tale med to-tre andre emner.«

Ben Cooper var tilfreds med det, han så og hørte i Herning, og kemien mellem canadieren og Blue Fox’ sportschef og andre nøglepersoner i det midtjyske stemte på en prik.

»Ingen ved endnu, om Ben bliver en succes i Herning. Jeg tror på ham,« siger Martin Struzinski.

»Vi er glade for Janniks hjælp og har i det hele taget et godt netværk i Nordamerika via Frans Nielsen, Nicklas Jensen og Peter Regin.«

Herning Blue Fox spiller i aften ude i Metal Ligaen mod Herlev Eagles.

Jannik Hansen har sagt hockeyen farvel efter en imponerende karriere, som sluttede i CSKA Moskva med sejren om Gagarin Cup i den russiske liga, KHL. Han bor nu i Vancouver med sin familie.