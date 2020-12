Der er fortsat opbakning til formand Henrik Bach Nielsen fra bestyrelsen i Danmarks Ishockey Union, selv om formanden er blevet dømt i en voldssag.

Det fastslår næstformand Henrik Klinkvort efter et bestyrelsesmøde torsdag.

- Vi har nu diskuteret, om der er noget i sagen og i vores holdning til Henrik, der har ændret sig, og det er der sådan set ikke.

- Der er fortsat opbakning i bestyrelsen til både hans virke som formand og eventuelle fremtidige internationale opgaver, siger Henrik Klinkvort.

Henrik Bach Nielsen blev torsdag idømt 30 dages betinget fængsel for vold i forening.

Dommen knytter sig til en episode på et værtshus i Aalborg sidste år. Her udpegede formanden en anden mand, som efterfølgende blev udsat for vold af en af Bach Nielsens bekendte.

