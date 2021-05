Skrappe restriktioner forhindrer VM-spillerne i at forlade hotellet undervejs i turneringen.

Torsdag er hviledag for det danske ishockeylandshold, men den forløber noget anderledes, end den slags som regel gør ved et VM.

Normalt ville spillerne udnytte den kampfri dag til at komme væk fra de vante omgivelser på hotel og i hal og få lidt adspredelse i en lidt ensformig hverdag.

Men den slags er bandlyst i år, hvor frygten for coronasmitte blandt spillerne har fået Det Internationale Ishockeyforbund til at dekretere en slags udgangsforbud.

Alle hold befinder sig i en såkaldt VM-boble og må udelukkende opholde sig på spillerhotellet eller i hallen - eller i en bus, der skal transportere dem frem og tilbage.

- Vi har ikke måttet hænge ud på samme måde, som vi har gjort alle andre år. Der har været meget alenetid, og det har da kunnet mærkes. Samtidig er det også specielt at spille et VM uden tilskuere, siger forwarden Morten Madsen.

Han er i gang med sit 15. VM. Og denne turnering adskiller sig i høj grad fra de 14 tidligere.

- Jeg savner, at vi kan forlade hotellet, gå en tur og få noget frisk luft. Lige nu har vi kun en lille gård, vi kan gå ud i, hvor der er opsat nogle borde. Men det er lidt svært at gå ture rundt i den lille gård, siger han med et grin.

En anden VM-veteran, kaptajn Jesper Jensen Aabo, forsøger at se de positive sider trods de usædvanlige omstændigheder.

- Vi har fået enkeltværelser i år, så der er fred og ro og ingen, der snorker, siger han.

- Men ja, jeg savner lidt friheden. Bare tanken om at kunne gøre, hvad man vil. At kunne tage et smut ned i byen, hvis vi får lyst til det.

- Men det er nu engang, sådan det er i år, så det indretter vi os selvfølgelig efter, lyder det fra Aabo.

De danske VM-spillere indledte hviledagen med lidt fitness i hallen, mens nogle af reserverne var på is.

Fredag aften bliver det alvor igen, når Danmark møder Hviderusland.

/ritzau/