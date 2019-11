Ishockeyspilleren Kristian Jensen anker ikke sin voldsdom.

»Jeg har besluttet mig for ikke at anke sagen. Det har været to utroligt hårde måneder. Det har jeg egentlig ikke lyst til at gå igennem igen,« siger han:

»Jeg har ikke lyst til at gå og vente på det. Jeg har lyst til at komme videre med mit liv og fokusere på hockey.«

Kristian Jensen blev forrige fredag idømt 20 dages betinget fængsel, efter at han blev fundet skyldig i at have tildelt Odense Bulldogs' Lucas Bjerre Rasmussen et slag i hovedet på isen midt i en kamp.

Sagen kort 20. september mødes Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs i en kamp i den danske Metal Liga. Undervejs i kampen væltes den fynske klubs Lucas Bjerre Rasmussen omkuld af nordjydernes Kristian Jensen, der efterfølgende tildeler ham et slag mod hovedet. Efter at have modtaget en indberetning fra kampens dommer, Jonas Reimer, beslutter Metal Ligaens »Udvalg for Spillersikkerhed« at idømme Kristian Jensen karantæne fra al turneringsspil frem til 1. december 2019. Nordjyllands Politi træffer 24. september beslutning om at sigte Kristian Jensen for vold. Efter endt efterforskning overdrages sagen 10. oktober til anklagemyndigheden, der finder grundlag for at rejse tiltale i sagen. Sagen blev behandlet fredag 15. november i Retten i Hjørring. Her blev Kristian Jensen idømt 20 dages betinget fængsel. Dommen kan ankes indenfor 14 dage.

Ishockeyspilleren og hans forsvarer havde 14 dage til at overveje, om sagen skulle ankes til Vestre Landsret.

Danmarks Ishockey Unions disciplinærudvalg har givet Kristian Jensen karantæne frem til 1. december.

Det svarer til i alt 17 kampe, hvor han ikke har kunnet komme på isen.

Dommer og domsmænd var enige om straffens størrelse op de 20 dages ubetinget fængsel. Det var dog en mildere dom end anklagemyndigheden havde ønsket.

I Frederikhavn White Hawks har direktør Henrik Andersen konstateret, at Kristian Jensen 'gik over stregen'. Ishockeyspilleren har dog beholdt sit job i klubben.

»Han er hårdt ramt af sagen. Siden den begyndte, har han han modtaget vanvittigt mange trusler på sms, mails og på sociale medier,« har klubdirektøren tidligere sagt til B.T.

Ved retssagen var Lucas Bjerre Rasmussen indkaldt som vidne.

Her kunne han fortælle, at han stadig har mén af overfaldet i form af hovedpine, kvalme og hukommelsessvigt - han er blevet tilkendt en erstatning på 5.740 kroner for svie og smerte.