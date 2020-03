De sidste otte kampe i ishockeyligaens grundspil afvikles uden tilskuere, oplyser Danmarks Ishockey Union.

Kampene i de to sidste runder i Metal Ligaens grundspil afvikles uden tilskuere.

Det er blevet besluttet på et møde mellem Danmarks Ishockey Union (DIU) og Metal Ligaens Ligaforening fredag.

Det skriver DIU i en pressemeddelelse.

Kun spillere, stab, dommere, relevante bestyrelses- og administrationsmedlemmer og akkrediteret presse må overvære kampene.

Beslutningen kommer, efter at myndighederne fredag anbefalede, at arrangementer med over 1000 personer udskydes eller aflyses.

Der er tale om de otte resterende grundspilskampe - fire fredag og fire tirsdag.

Det oplyses, at Ligaforeningen på et møde mandag vil beslutte, hvilken eventuel betydning myndighedernes corona-anbefalinger skal have for slutspillet.

Esbjerg-Rungsted, Rødovre-Aalborg, Frederikshavn-Sønderjyske og Herning-Herlev spilles fredag.

Tirsdagens sidste fire kampe inden slutspillet står mellem Esbjerg og Sønderjyske, Odense og Rungsted, Rødovre og Frederikshavn og Herning-Aalborg.

Aalborg Pirates er på grund af en suveræn føring sikker på at slutte øverst i tabellen.

Selv om man som tilskuer ikke kan se kampene i de forskellige haller, så viser TV2 Sport stadig de planlagte kampe fredag og tirsdag, oplyser Metal Ligaen.

/ritzau/