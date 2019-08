Den danske ishockeylegende Kim Staal har slået til sin sidste puck.

Den 41-årige landsholdslegende har valgt at stoppe karrieren med øjeblikkelig virkning.

Det fortæller han til TV 2 SPORT.

»Jeg har fået lov til og er taknemmelig over, at jeg har spillet længe. Det var tid til det – der er yngre og bedre kræfter, der skal frem, og det passer godt nu,« siger han til mediet.

Kim Staal til landsholdssamling. Arkivfoto. Foto: Camilla Rønde Vis mere Kim Staal til landsholdssamling. Arkivfoto. Foto: Camilla Rønde

Kim Staals karriere strækker sig helt tilbage til 1993, hvor han startede i Herlev Ishockey.

Året efter tog han skridtet videre til Sverige, og i 1996 fik han debut i den bedste, svenske række for MIF Redhawks.

Han repræsenterede for første gang Danmark ved et VM i 1996, hvor Danmark spillede i B-gruppen.

Kim Staal var en del af landsholdet helt frem til 2017, og han står i alt noteret for 214 landskampe.

I 1996 blev han faktisk draftet af NHL-holdet Montreal Canadiens, men han valgte dengang at blive i Sverige.

10 år senere gav han NHL-drømmen en ny chance, da han trænede med Nashville Predators, hvor han dog aldrig nåede at få debut. Han ville dog have været den første dansker til at spille i NHL, hvis han havde fået debut dengang.

Kim Staal har foruden Sverige og USA spillet ishockey i Tyskland og Japan. De seneste tre år har han spillet i Herlev Eagles.