Heinz Ehlers planlægger en træningssamling for landsholdet i juni, men afventer grønt lys fra myndighederne.

Spillerne på det danske ishockeylandshold kan godt begynde at slibe skøjterne og forberede sig på at blive sendt på is midt i sommerferien.

Landstræner Heinz Ehlers har nemlig varslet sine spillere om, at de kan forvente at blive indkaldt til træningssamling i juni - et tidspunkt hvor ishockeyspillere normalt ligger ved stranden efter en lang sæson.

- Vi har sendt et brev ud til en stor gruppe spillere. Vi går ud fra, at der snart bliver åbnet, så vi kan være 20 mand sammen og få lov til at træne som normalt. Det er i hvert fald det, vi håber, siger Heinz Ehlers.

Årsagen til, at landsholdet skal på is på det usædvanlige tidspunkt, er aflysningen af VM, der skulle have været spillet i Schweiz i maj.

Med udsigt til en OL-kvalifikationsturnering i Norge i slutningen af august er der hårdt brug for at få trænet sammen med is under skøjterne.

En træningssamling i juni kræver dog, at de danske myndigheder forinden giver grønt lys til at dyrke indendørs kontaktsport, og at det bliver tilladt at samles i større grupper end ti, som er den nuværende grænse.

- Hvis tingene arter sig sådan, at vi kan få lov til at træne sammen, så bliver det med en ret stor trup. Det er både spillere fra udlandet og fra den danske liga, der har fået et brev, siger Heinz Ehlers.

Siden VM sidste år har landsholdet været samlet to gange, nemlig i de traditionelle landsholdsterminer i november og februar.

Ved begge lejligheder havde en række af de etablerede spillere dog fået fri, og det betyder, at landstræneren ikke har set dem siden VM sidste år.

På den anden side af sommeren venter årets absolut vigtigste landsholdsopgave, når Danmark gør et nyt forsøg på at kvalificere sig til vinter-OL for første gang.

Danmarks modstandere i kvalifikationsturneringen bliver Norge, Sydkorea og Slovenien, og kun puljevinderen får adgang til legene i Beijing i 2022.

/ritzau/