Danmark tabte 0-2 til Slovakiet og har meget lang vej til kvartfinalen ved VM i ishockey.

Det danske ishockeylandsholds håb om at avancere til VM-kvartfinalen for tredje gang i historien hænger i en tynd tråd.

Danmark tabte sin næstsidste gruppekamp ved VM i Riga med 0-2 til Slovakiet lørdag aften. Resultatet betyder, at slovakkerne nu er uden for rækkevidde i tabellen.

Lyset er ikke helt slukket. Men Danmark er afhængig af andre resultater og skal først og fremmest selv slå stormagten Tjekkiet i sidste gruppekamp på mandag.

Nederlaget kom i en kamp, hvor det var målløst i 47 minutter, inden det lykkedes Peter Cehlarik at slå en løs puck ind bag Sebastian Dahm i det danske mål.

Spillerne bankede stavene i isen i ærgrelse. Målet faldt på et tidspunkt, hvor Danmark ellers havde klaret sig helskindet igennem flere slovakiske angrebsbølger.

Samtidig var det svært at se, hvor udligningen skulle komme fra. Mange chancer skabte Danmark nemlig ikke, og det er ikke tilfældigt, at holdet er gået målløst fra isen i halvdelen af de seks kampe ved VM.

Det lykkedes da heller aldrig at få etableret et pres for en udligning. For syv minutter før tid slog Slovakiet til igen, og Adam Jánosík afgjorde reelt kampen med sin 2-0-scoring.

Selv om der givetvis vil være stor ærgrelse i den danske lejr, er det svært at indvende noget mod resultatet.

Slovakiet var generelt et skridt foran, og de danske spillere havde generelt svært ved at fastholde pucken i angrebszonen.

Danmark manglede en slagkraftig topkæde, og skadede Mikkel Bødkers offensive kvaliteter var stærkt savnet.

Især i første periode var danskerne på hælene. Den selvtillid og energi, det danske hold måtte have høstet i den stærke tredje periode mod Hviderusland, fik Slovakiet lynhurtigt neutraliseret.

Slovakkerne kom stormende fra første faceoff og satte Danmark under hårdt pres gennem det meste af første periode, hvor Sebastian Dahm kom på hårdt arbejde i buret.

Selv om Nick Olesen tiltuskede sig en pæn chance, skulle danskerne prise sig lykkelige for, at de ikke var bagud ved første pause.

Det blev dog bedre, som kampen skred frem, selv om Danmark havde mere end vanskeligt med at spille sig frem til store chancer.

Gassen gik også lidt af slovakkerne, og i stedet udviklede det sig til et voldsomt intenst drama, hvor der blev kæmpet som rasende om enhver løs puck.

Med 13 minutter igen gik det dog galt, og nu er der pludselig meget lang vej til kvartfinalen.

Efter to barske kampe på 24 timer får de danske spillere et formentlig tiltrængt hvil søndag. Her kan de samle energi til en endnu en kraftanstrengelse mod tjekkerne mandag eftermiddag.

