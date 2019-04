Et effektivt svensk landshold vandt sikkert med 2-0 i Rødovre i de to nabolandes anden VM-test på to dage.

Heller ikke i andet forsøg lykkedes det for det danske ishockeylandshold at undgå nederlag til Sverige.

Svenskerne vandt torsdag eftermiddag 2-0 i Rødovre, da de to nabolande på ny testede VM-formen mod hinanden. Onsdag blev det svensk sejr på 3-2 i det første møde i Odense.

Selv om Danmark især i anden periode udfordrede gæsterne, havde Sverige mere kvalitet på holdet - selv uden spillere fra nordamerikanske klubber.

Der er ikke noget bekymrende eller overraskende i, at Danmark nu har tabt fire testkampe på stribe.

Med Finland og Sverige som modstandere har de danske spillere haft hænderne fulde, men er trods alt sluppet uden voldsomme ridser i lakken.

Landstræner Heinz Ehlers har modtaget en stribe VM-afbud og er i gang med at køre en række unge folk ind på holdet, og det kan næsten ikke undgå at føre til udsving i præstationerne.

Der er masser af teknik og fart i skøjterne hos talenter som Jonas Røndbjerg, Mathias From og Joachim Blichfeld, men foreløbig har det danske hold svært ved for alvor at få gang i målscoringen.

At målfarlige Nicklas Jensen småskadet har måttet se kampene fra tilskuerpladserne, har selvfølgelig også svækket de danske muligheder.

Sverige scorede midt i første periode til 1-0 ved Anton Wedin efter et kostbart dansk pucktab midt på banen.

Midt i anden halvleg gjorde Emil Sylvegård det til 2-0, da han passerede målmand Simon Nielsen med en elegant detalje.

Ind imellem havde Frederik Storm to store chancer for at udligne, men den farlige Malmö-forward misbrugte begge muligheder.

Niklas Andersen kunne have skabt spænding i tredje periode, men hamrede pucken lige på Jhonas Enroth i det svenske mål, mens knap 2000 tilskuere stønnede.

Efter fire testkampe på dansk is fortsætter VM-forberedelserne med to kampe på udebane mod Norge i næste uge.

Det er på papiret en noget mere jævnbyrdig modstander end den blågule stormagt, som Danmark i nu 20 forsøg aldrig har taget point fra.

/ritzau/