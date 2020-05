Det danske ishockeylandshold er som ventet havnet i den hviderussiske pulje ved næste års VM.

Det danske ishockeylandshold kan forberede sig på endnu en VM-tur til Minsk og et møde med et par af sportens stormagter.

Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) har offentliggjort puljesammensætningen til næste års VM, som Hviderusland og Letland arrangerer i fællesskab.

Her er Danmark som ventet placeret i den pulje, der skal spilles i den hviderussiske hovedstad.

Danmarks modstandere i turneringen bliver Rusland, Sverige, Tjekkiet, Schweiz, Slovakiet, Hviderusland og Storbritannien.

Det er verdensranglisten, der danner grundlag for sammensætningen af de to puljer. Og de ligner meget dem, der var planlagt til det aflyste VM i Schweiz i år.

Seks af de otte nationer i Danmarks pulje er således gengangere. Tyskland er skiftet ud med Schweiz, mens de topseedede nationer, Rusland og Canada, bytter pulje, så Danmark får fornøjelsen af russerne.

Det sker, fordi arrangørerne har gjort brug af retten til at skifte ud i puljerne. Reglerne siger, at det er tilladt at foretage én udskiftning, hvis det sker mellem to hold i samme seedningslag.

Den beslutning varslede Danmarks Ishockey Unions formand, Henrik Bach Nielsen, tidligere på måneden.

- Man vil gerne have Rusland i den gruppe, der skal spilles i Minsk, forklarede han.

Det danske landshold er efterhånden godt bekendt med Minsk, som også var vært for VM i 2014 og for Danmarks pulje i OL-kvalifikationen to år senere.

VM-turneringen begynder i maj 2021, men de endelige datoer er endnu ikke offentliggjort.

Ifølge Henrik Bach Nielsen er det vedtaget at spille VM to uger senere end vanligt, så de nationale ligaer får bedre tid til at afslutte sæsonen.

Beslutningen skal dog først blåstemples på IIHF's kongres i juni.

/ritzau/