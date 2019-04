Danmark besejrede Norge overbevisende i sidste VM-kamp. Danskerne skal nu bruge hjælp fra Ungarn.

Det danske kvindelandshold i ishockey kan stadig drømme om oprykning til det øverste VM-lag.

Efter to nederlag i træk rejste det danske landshold sig og vandt 4-0 over Norge i holdets sidste kamp ved B-VM, som officielt hedder Division 1A.

Dermed skal danskerne håbe på, at Ungarn besejrer Østrig senere lørdag. Hvis ungarerne vinder i ordinær tid, er Danmark klar til A-gruppen.

Kaptajn Josefine Jakobsen indledte scoringen efter ti minutters spil, og det var også Djurgården-spilleren, der sørgede for Danmarks andet mål 12 minutter inde i anden periode.

I kampens sidste tredjedel blev det til yderligere to scoringer til landstræner Fredrik Gladers tropper.

Først gjorde Nicoline Søndergaard Jensen det til 3-0, inden Silke Lave Glud slog sejren fast i slutfasen, da nordmændene havde erstattet målvogteren med en ekstra markspiller.

Danmark slutter VM med ni point efter tre sejre og to nederlag og skal nu afvente udfaldet af turneringens sidste kamp for at kende sin VM-skæbne.

Her spiller allerede oprykkede Ungarn mod de østrigske naboer. Får østrigerne et point, rykker de op, fordi de er bedre i det indbyrdes regnskab med Danmark og Norge.

Taber Østrig efter 60 minutter, bliver holdet stående på otte point og vil dermed slutte efter både Danmark og Norge.

