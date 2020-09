Når slutspillet nærmer sig, er det vigtigt at få større kapacitet i ishockeyhallerne, siger klubdirektører.

192 dage efter den seneste kamp i Metal Ligaen bliver der fredag aften indledt en ny sæson i landets bedste ishockeyrække.

På tribunerne foregår det dog under andre vilkår end tidligere sæsoner. Som følge af coronapandemien er klubberne underlagt de samme adgangsrestriktioner som i Superligaen, og hallerne har derfor en stærkt reduceret kapacitet.

Det kan klubberne leve med til en start, men regningen kommer, hvis klubberne også er underlagt restriktionerne til foråret, når sæsonen skal afgøres, og hallerne normalt er fyldte.

Sådan lyder det fra klubdirektørerne i henholdsvis Frederikshavn og Rødovre forud for sæsonstarten.

I Frederikshavn har man opstillet midlertidige siddepladser, og klubben satser på at kunne have 1000 tilskuere til kampene i starten af sæsonen.

- Det bliver vi nødt til at kunne leve med i et par måneder, for alle klubber er enige om, at nu skal vi i gang, siger Frederikshavn White Hawks-direktør Henrik Andersen.

- Økonomisk bliver det hårdt over en hel sæson, hvis det skal fortsætte sådan, uden at der kommer hjælpe- eller støttepakker fra staten. Vi kan leve med begrænsningerne her i starten af sæsonen, men forhåbentlig bliver det anderledes efter nytår, siger Henrik Andersen.

- Slutspillet er meget indbringende for mange klubber, og det kommer til at gøre rigtig ondt, hvis tingene ikke ser anderledes ud til den tid, tilføjer han.

I Rødovre satser man på at kunne have 1200-1300 tilskuere, men aktuelt er klubben ramt af en lokal begrænsning på 500 personer i hallen på grund af smitteudviklingen i hovedstadsområdet.

Det koster på bundlinjen, når klubben går glip af billetindtægter, indtægter for øl- og madsalg samt må sælge billigere kampsponsorater, siger Rødovre Mighty Bulls-direktør Morten Nielsen.

- Lige nu må vi kun lukke 500 ind i hallen - det vil reelt sige 375 tilskuere - og så taber vi penge på at afvikle en ishockeykamp. Vi håber, at der snart åbnes op for flere.

- Vi kan godt leve med 1300 tilskuere de næste par måneder, men interessen i ishockey vokser altid i løbet af sæsonen. Derfor får vi mere brug for flere pladser efter nytår.

- Og det er da ærgerligt, at vi har begrænsninger på, når vi møder Herlev eller Rungsted på nogle fredage, hvor der sædvanligvis vil komme mere end dobbelt så mange tilskuere, siger Rødovre-direktøren.

/ritzau/