En ishockeykamp i Nordjylland fredag måtte afbrydes i otte minutter, efter en tilskuer valgte at affyre et kanonslag.

Han er efterfølgende blevet sigtet for flere forhold, skriver Nordjyske.

Det var i opgøret mellem Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates, at hændelsen fandt sted:

Peter Skovbak, politikommissær ved Nordjyllands Politi, fortæller til B.T., at anmeldelsen kom klokken 21.10.

»Dén gik på, at der var affyret et kanonslag i skøjtehallen under kampen. En 25-årig mand blev tilbageholdt af vagterne, og politiet blev tilkaldt stedet.«

»Da politiet fik fat i ham, fandt de et kanonslag på ham,« tilføjer Peter Skovbak.

Den 25-årige mand har ikke været anholdt i sagen.

Men han bliver sigtet for flere forhold.

»Han bliver sigtet efter fyrværkeriloven og ordensbekendtgørelsen. Og han får bøder for sine overtrædelser,« siger Peter Skovbak afsluttende.