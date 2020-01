Vojens gik amok i jubel, da SønderjyskE søndag skrev ishockeyhistorie.

Med sejren i Continental Cup, den næstbedste europæiske klubturnering, præsterede SønderjyskE, hvad ingen dansk klub tidligere har formået.

Også cheftræner Mario Simioni og den rutinerede forward Steffen Frank skrev sig ind i historien.

De har som de eneste vundet både guld, sølv og bronze i Continental Cup. Guld og bronze med Sønderjyske og sølv med Herning Blue Fox.

Triumfen blev en realitet med 3-1 sejren i Frøs Arena over polske Cracovia Krakow.

På finaleturneringens første to dage havde hjemmeholdet besejret Nottingham Panthers og hviderussiske Neman Grodno, begge efter forlænget spilletid.

»Det var stort. Ikke kun for os og vore fans, men også for dansk ishockey. Vi kan være stolte. Vi kom ind i turneringen som underdogs og leverede en optimal præstation mod hold, som på papiret var bedre end os. Vi kunne, da det gjaldt,« siger en glad Steffen Frank til B.T.

»Det var hårdt med tre tætte kampe på tre dage (de tre kampe på under 48 timer, red.). Alle gav alt, hvad de havde. Vi bevarede motivationen hele vejen.«

Ellevild jubel i Frøs Arena i Vojens. Sønderjyske har slået det polske tophold Krakow og som første danske hold vundet Continental Cup. Foto: Danmarks Ishockey Union/Metalligaen.dk Vis mere Ellevild jubel i Frøs Arena i Vojens. Sønderjyske har slået det polske tophold Krakow og som første danske hold vundet Continental Cup. Foto: Danmarks Ishockey Union/Metalligaen.dk

»Vi ville det her, og det lykkedes. Det har været lidt op og ned gennem hele sæsonen for os, men kan vi fortsætte i det spor, har vi vist i Continental Cup, kan vi være med blandt de bedste i Metal Ligaen. Vi skal blive ved at stole på os selv.«

Steffen Frank understreger:

»Dejligt for dansk ishockey, at vi næste sæson for første gang kan få tre hold med i de europæiske turneringer. To i Champions League og et i Continental Cup.«

Bedste spiller var hele holdet. Men Steffen Frank vil dog fremhæve to:

Målmændene Nikolaj Henriksen, der var på isen fredag og søndag, og den vikarierende svenske keeper, Adam Ohre, der gav en sikker hånd med om lørdagen.

I denne sæson forsvarede Rungsted Seier Capital de danske farver i Champions League, og i den kommende sæson får dansk ishockey for første gang to hold med.

I Metal Ligaen oplevede man det overraskende og charmerende, at bundholdet Odense Bulldogs slog topholdet Aalborg Pirates 6-5 med Sebastian Ehlers’ sejrsmål i overtiden, blot 30 sekunder før kampen skulle være afgjort på straffeslag.

Sebastian Ehlers viste sin klasse med fire point, to mål og to assists.