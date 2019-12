Det Internationale Ishockeyforbund vil fastholde Rusland som VM-vært i 2023, selv om landet er udelukket.

Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) vil arbejde for, at Rusland fortsat kan være vært for VM i ishockey i 2023.

Det siger IIHF-præsident Rene Fasel torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) valgte mandag at udelukke Rusland fra at deltage i eller arrangere store, internationale sportsbegivenheder i fire år.

Udelukkelsen skyldes, at Rusland fra et laboratorie i Moskva har manipuleret med dopingdata, som blev sendt videre til Wada.

Adspurgt om Rusland stadig kan være vært for ishockey-VM i 2023 svarer Fasel:

- Intet er sikkert endnu, men vi vil arbejde for det og gøre alt, der er muligt, for at beskytte vores interesser og vores forbund.

Fasel tilføjer, at forbundet afventer en afgørelse fra Den Internationale Sportsdomstol (CAS) om Ruslands straf.

Det russiske antidopingagentur (Rusada) har indtil 19. december til at anke dommen fra Wada.

- Vi håber virkelig, at det ikke vil blive en politisk debat, men at det vil blive en fair og lovlig afgørelse, der vil blive truffet, siger Fasel.

Wada har sagt, at de forbund, der har tilsluttet sig Wadas antidopingkodeks, som IIHF har, må flytte begivenheder fra Rusland de kommende fire år til et andet land "medmindre det er ulovligt eller praktisk umuligt at gøre det".

/ritzau/Reuters/