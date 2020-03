Det lykkedes ikke Det Internationale Ishockeyforbund at nå frem til en beslutning om VM i Schweiz.

Det er fortsat uklart, om ishockey-VM som planlagt kan afvikles i Schweiz med start 8. maj.

Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) har tirsdag diskuteret en eventuel aflysning af turneringen, men forbundet er ikke nået frem til en afgørelse.

- Desværre kunne der ikke træffes en beslutning med hensyn til VM 2020, siger IIHF's præsident, René Fasel, i en pressemeddelelse.

- Parterne har åbent diskuteret denne meget komplekse situation med coronavirus, der påvirker mange lande, deltagere og forskellige andre interessenter, siger han.

IIHF oplyser, at man fortsat vil være i tæt kontakt med de schweiziske myndigheder og forbundets forsikringsselskab og nøje overvåge virussituationen og dens påvirkning af VM.

Turneringen skulle efter planen spilles mellem 8. og 22. maj i Zürich og Lausanne.

Men det var ventet, at forbundet på tirsdagens møde ville skride til aflysning i lyset af coronaspredningen, der har tvunget de fleste nationale ishockeyligaer til at indstille sæsonen før tid.

Nogen let beslutning er det dog ikke. Hvis man aflyser og i stedet vælger at give Schweiz værtskabet til næste år, får det også konsekvenser for de kommende VM-turneringer.

Der er fundet værter frem til VM i 2025, hvor Danmark deler værtskabet med Sverige.

Mens det ikke var muligt at nå frem til en afgørelse om A-VM, rystede IIHF ikke på hånden, da det handlede om turneringen for de næstbedste.

Seks nationer skulle have spillet om oprykning til det fineste selskab i Slovenien 27. april til 3. maj, men den turnering blev tirsdag aflyst.

