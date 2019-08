Nu skal der ikke gå politik i det her, men det var en fremragende idé, den socialdemokratiske skatteminister og hockeyfan, Morten Bødskov, fik, da han gik til Lars Eller og Rødovre-lederen Thomas Madsen med et utraditionelt forslag.

Det blev starten på Hockey Stars. Og med 3.000 feststemte hockeysupportere i Rødovre Centrum Arena og veloplagte spillere på isen (seks af dem fra NHL) er en ny tradition i dansk ishockey født.

Stemningen mindede om dengang, Lars Eller vendte hjem med Stanley Cup-pokalen og blev hyldet af hele byen.

Næste år går værtskabet for firkantturneringen til enten Aalborg Pirates eller Herning Blue Fox. Man forstår godt, at begge er interesserede og nu skal have en snak. Efter succesen i Rødovre bliver der noget at leve op til.

Mikkel Bødker ved ishockeyturneringen Hockey Stars der spilles i Rødovre Centrum Arena, fredag den 9. august 2019.

Nok var det et velgørenhedsarrangement med et strejf af show. Men tro ikke, at de ærekære spillere tog let på tingene. De spillede for at vinde.

Så meget desto større var glæden hos vinderne, Aalborg Pirates. Pudsigt nok det eneste hold uden NHL-stjerner. Aalborg-drengen Nikolaj Ehlers fra Winnipeg Jets brændte ellers for at lege med, men kunne ikke lave om på en for længst planlagt ferie til Italien.

Aalborg Pirates vandt i semifinalen over Malmö Redhawks 4-2 med to mål inden for de sidste 50 sekunder og i finalen Rødovre Mighty Bulls med udklasningscifrene 5-0. I kampen om trediepladsen vandt det kombinerede dansker- og NHL-hold fra Malmö Redhawks over Herning Blue Fox 4-2. Der blev spillet tre-mod-tre, 2x7 minutter.

Aalborg Pirates havde et døgn forinden slået Frederikshavn White Hawks i sæsonens første træningskamp 4-0 og viste et niveau, som tegner lovende for den kommende Metal Liga.

Frederik Andersen ved ishockeyturneringen Hockey Stars der spilles i Rødovre Centrum Arena, fredag den 9. august 2019.

Pirat-målmanden George Sørensen havde sin store andel i triumfen og nød aftenen.

»En fed turnering, et super arrangement. Der blev kæmpet hårdt. En holdpræstation af Pirates,« sagde en glad George Sørensen.

NHL-spillerne lyste i sagens natur op. En af dem var Rødovre Mighty Bulls’ Mikkel Bødker.

»Det er sjovt at være med i sådan en turnering. Jeg stiller gerne op. Det er et godt initiativ, og jeg er glad for, at der var så mange mennesker. Jeg håber, de fik en god oplevelse med hjem. Det gjorde jeg,« siger han.