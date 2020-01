Sidney Crosby var med i fire mål, da han vendte tilbage til isen efter mere end to måneder ude.

En operation har kostet Sidney Crosby 28 kampe i Den Nordamerikanske Ishockeyliga, NHL, men den canadiske superstjerne har ikke glemt at spille ishockey i den mere end to måneder lange pause.

Crosby gjorde comeback for Pittsburgh Penguins natten til onsdag dansk tid, og den 32-årige centerspiller fejrede begivenheden med at være involveret i fire scoringer, da Minnesota Wild blev slået med 7-3.

Den tilbagevendte kaptajn scorede selv sit holds femte mål og blev noteret for assist ved tre andre træffere. To af dem blev sat ind af en anden af holdets store navne, russeren Evgeni Malkin.

Malkin er selvsagt tilfreds med at have Crosby tilbage på holdet.

- Han er kaptajn, og vi ved, hvor vigtig han er. Han er vores leder, en stor spiller og holdkammerat. Man kunne se, at vi er så meget bedre med ham på holdet, siger Malkin til nhl.com.

Sidney Crosby er i gang med sin 15. sæson i Pittsburgh, som han tre gange har vundet Stanley Cup med.

Når man tæller playoffkampe med, har han leveret 1423 point for den amerikanske klub.

Aktuelt finder man Pittsburgh på tredjepladsen i ligaens østlige halvdel kun overgået af Boston Bruins og Lars Ellers Washington Capitals.

Rækkens nummer syv er Toronto Maple Leafs med målmand Frederik Andersen, der fik oprejsning efter 4-8-afklapsningen mod Florida Panthers i mandags.

Toronto og Andersen har dog fortsat svært ved at holde pucken ude af målet, men kvaliteterne i offensiven rakte denne gang til en 7-4-sejr over New Jersey Devils.

22-årige Auston Matthews scorede tre af målene og har nu nettet 34 gange i 47 kampe i denne sæson.

