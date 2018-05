Det vil betyde meget for dansk ishockey at kunne præsentere det stærke danske VM-hold i Royal Arena.

Herning. Sportsligt har det danske ishockeylandshold med foreløbig fire sejre allerede levet op til forventningerne ved VM.

Men holdets videre færd i turneringen afhænger fortsat af resultatet af den sidste gruppekamp mod Letland.

Det ville i mere end én forstand skabe jubel i Danmarks Ishockey Union, hvis Danmark forlænger levetiden ved VM.

Slutter det danske hold som nummer tre eller fire i gruppen, udløser det en kvartfinale i København, og det vil være af stor værdi for sporten, at man får vist historiens måske bedste danske landshold frem i hovedstaden.

- Jeg har fra starten sagt, at et lykkescenarie ville være, at vi kunne snige os med videre, så vi kunne få præsenteret det danske landshold i Royal Arena. Det kunne være fantastisk, siger Danmarks Ishockey Unions direktør, Ulrik Larsen.

Beslutningen om, at Danmark skulle spille alle gruppekampene i Herning har vakt en del ærgrelse i hovedstaden.

Men turneringsformatet tilsiger, at de to grupper er placeret i hver sin værtsby, og derfor har det ikke været muligt at skifte mellem spillestederne.

- Der er stadig nogen, der skriver til mig og spørger, hvorfor vi ikke spillede halvdelen af kampene i København, og det ville da også have været det optimale, siger Ulrik Larsen.

- Men formatet har vi ingen indflydelse på. Det eneste, vi kan påvirke, er at tage en tredje- eller fjerdeplads, så vi skal spille en kvartfinale i København. Det kunne virkelig være flot, siger han.

Sportschef Jesper Duus slår fast, at der på ingen måde vil være tale om en fiasko, hvis det danske mandskab skulle kikse i tirsdagens kamp mod Letland.

Danmark har kun været i en VM-kvartfinale to gange, og succesen er allerede hjemme med de præstationer, holdet har leveret i turneringen indtil nu.

- Inden VM havde vi nok solgt den for 11 point nu og at kunne stå her i en direkte finale i sidste kamp. Så vi er godt tilfredse.

- Men ingen af os er mætte, og alle vil selvfølgelig være rigtig skuffede, hvis vi står på tirsdag aften og ikke skal videre i turneringen, siger Duus.

Også han understreger vigtigheden af at give ishockeyfans i hovedstaden mulighed for at se det danske hold i aktion ved VM.

- Jeg kunne godt unde hele Herning, der i mange dage har stillet hele dette show på benene, at de også havde fået en kvartfinale. Men for ishockeyens skyld tror jeg, det ville være rigtig godt at få en kamp i København.

- Så må vi se om Royal Arena kan løfte os, så vi eventuelt kan nå helt frem til semifinalen, siger Duus.

Den afgørende gruppekamp mod letterne spilles tirsdag klokken 20.15.

/ritzau/