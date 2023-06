Det britiske ishockey-stortalent Alex Graham har mistet livet i en alder af 20 år.

Den tragiske nyhed har hans klub Sheffield Steelers meldt ud på deres hjemmeside.

»Alle i klubben er knuste over nyheden og ønsker at videregive vores tanker og kondolencer til Alexs familie, venner og holdkammerater,« skriver klubben fra den bedste britiske ishockeyliga.

Alex Graham havde ellers netop underskrevet sin første professionelle kontrakt med Sheffields Steelers.

Forwarden sikrede sig en fremtid i klubben ved flere gode præstationer i 81 kampe for klubben.

Alex Graham nåede også at spille for det britiske U-18 og U-20-landshold. Han fik debut for Sheffield Steelers allerede i 2019 som teenager.

Der er endnu ikke meldt noget ud om dødsårsagen.

»Klubben vil ikke kommentere yderligere på nuværende tidspunkt,« skriver Sheffield Steelers på deres hjemmeside.