De fleste bruger pausen i en sportskamp til at fylde sin egne depoter op, men i sidste weekend handlede det for canadiske Serah Small om sin nyfødte datters depoter.

Den 24-årige lærerinde fra den canadiske provins Alberta har spillet ishockey, siden hun var fire år gammel. Og da den nybagte mor i weekenden skulle spille turnering med sit hold, Grovedale Vipers, skete der noget, hun ikke helt havde regnet med.

Hendes otte uger gamle datter skulle naturligvis have mad, men Serah Small havde glemt sin brystpumpe derhjemme. Derfor tog hun Elle, som datteren hedder, med i omklædningsrummet.

»At jeg glemte min brystpumpe, resulterede i en helt ny udfordring for mig. Jeg kunne mærke mælken, mens jeg spillede, og mellem perioderne ('halvlege' i ishockey, red.) tog jeg tøjet af for at give min otte uger gamle baby mad,« skriver Serah Small i et opslag på Facebook.

»At være mor er fuldstændig fantastisk, og jeg er så glad for at kunne noget, jeg elsker så meget, mens jeg samtidig kan give min baby, hvad den har brug for. Vores kroppe er fantastiske, og denne weekend var første gang, jeg virkelig værdsatte min.«



Billedet er taget af Serah Smalls mor, Dena Lanktree, der simpelthen ikke kunne lade være med at forevige øjeblikket.

»Hun sad i omklædningsrummet. Hun har spillet ishockey, siden hun var fire år gammel, og det har været en del af hendes liv. Jeg betragtede hende, hun gjorde sig klar, og hun ammede sin datter. Jeg har aldrig set noget smukkere i mit liv,« siger Dena Lanktree ifølge Huffington Post.

Serah Small vidste angiveligt ikke, at billedet blev taget, før hendes mor viste det til hende, og i starten havde hun slet ikke lyst til, at andre skulle se det.

»Jeg har været så bange for at dette billede, som jeg er fuldstændig vild med. Hvorfor? Fordi samfundet har gjort brystet til noget seksuelt. Efter at jeg viste billedet til en ammekonsulent, som har hjulpet Elle og mig, indså jeg, at det ikke burde være noget at skamme sig over, men noget at være stolt af,« skriver hun.

Foruden det upraktiske aspekt i at skulle amme midt under en ishockey-kamp, har Serah Small fået sig en overraskelse i form af, hvordan hendes krop har reageret efter fødslen. Hun regnede ikke med, at graviditeten og fødslen ville gøre så meget ved hende som idrætsudøver.

»Jeg har virkelig kæmpet kæmpet med at acceptere min nye krop, da jeg altid har været atletisk bygget. Jeg har spillet ishockey hele mit liv, og da jeg fandt ud af, at jeg var gravid, meldte jeg mig til to turneringer i marts, fordi jeg stolede på, at min krop ville være klar igen med det samme efter fødslen,« skriver Serah Small og fortsætter:

»I denne weekend spilled jeg så fire kampe uden mange spillere på bænken og har virkelig fundet ud af, hvor meget min krop har ændret sig. Jeg følte mig langsommere og var helt væk på isen i starten. Min krop gjorde ikke de ting, min hjerne troede, den kunne. Men jeg har aldrig været mere stolt af mig selv og min krop.«

Siden den 24-årige canadier delte sit Facebook-opslag mandag, er det strømmet ind med positive tilkendegivelser. Blandt andet har hendes ammekonsulent 'Milky Way Lactation Services' med stor succes delt billedet på Facebook.