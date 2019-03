Både Sønderjyske og Frederikshavn slog igen efter en skuffende start på DM-kvartfinaleserien i ishockey.

Sønderjyske og Frederikshavn White Hawks havde kniven tæt på struben tirsdag aften, men begge klubber stod for presset og skabte ny spænding i DM-kvartfinalerne i ishockey.

Hjemme i Vojens tog sønderjyderne en sikker sejr på 5-2 over Rødovre Mighty Bulls, der overraskende var foran 2-0 i kvartfinaleserien inden kampen.

TJ Moore sendte hjemmeholdet på sejrskurs med kampens to første scoringer, og tættere på end Mads Ellers 1-2-reducering i anden periode kom de sjællandske gæster ikke.

Også Frederikshavn havde noget skuffende tabt de første to kvartfinaleopgør til Esbjerg, som man ellers slog i samtlige fem indbyrdes opgør i grundspillet.

Men i tredje kvartfinaleduel slog vendelboerne igen med 4-0 hjemme i Scanel Hockey Arena.

Skudstatistikken efter første periode lød på 15-2 og vidnede om et hjemmehold, der satte esbjergenserne under hårdt pres.

Evan Jasper åbnede scoringen efter otte minutter, og siden fulgte Alexander Bumagin op med to mål i powerplay, inden Ian Brady gjorde det til 4-0 i en situation, hvor Frederikshavn var to spillere i overtal.

Kampen blev præget af en stribe udvisninger, og Frederikshavns Willam Boysen måtte sammen med Esbjergs Jesse Mychan og Christian Wejse forlade isen med en matchstraf.

Mod slutningen af kampen udgik Frederikshavn-målmand Tadeas Galansky, og nordjyderne må krydse fingre for, at keeperprofilen er klar igen, når de to hold mødes igen i Esbjerg på fredag.

De forsvarende danmarksmestre fra Aalborg Pirates besejrede Herning Blue Fox 2-0 og bragte sig dermed samlet foran 2-1 i serien.

Giftige Thomas Spelling stod for begge scoringer mod klubben, hvor han spillede i ungdomsårene.

Kun et enkelt hold har vundet de første tre kvartfinaler. Det er grundspilsvinderne fra Rungsted Seier Capital, som tirsdag aften besejrede Herlev Eagles for tredje gang.

Nordsjællænderne måtte dog på overarbejde, fordi Herlev fik udlignet til 5-5 blot fire sekunder før den ordinære kamps afslutning.

Godt tre minutter inde i overtiden sørgede Nikolaj Krag Christensen dog for jubel blandt de 1300 tilskuere i Hørsholm Skøjtehal, da han sikrede hjemmeholdet sejren.

Kvartfinaleserierne spilles bedst af syv, hvilket vil sige, at det hold, der først vinder fire kampe, avancerer til semifinalerne.

/ritzau/