Ishockeyklubben Rødovre Mighty Bulls har indsamlet 619.000 kroner og har afblæst sin økonomiske krise på kort sigt.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

De seksdobbelte danmarksmestre er havnet i et økonomisk kaos, som medførte, at direktør Morten Nielsen blev fyret. På kort sigt meldte klubben ud, at de havde brug for 500.000 kroner inden udgangen af oktober for at undgå en faretruende konkurs.

Det er nu lykkedes for Rødovre Mighty Bulls, der dog stadig har behov for yderligere to millioner kroner i den nærmeste fremtid for at sikre overlevelse.

Klubben delte fredag et opslag på sin Facebook-side, hvor de bad offentligheden om en hjælpende hånd. Siden er det væltet ind med støtte til traditionsklubben.

»Selvom vi stadig har et godt stykke vej til målet på de 2,5 millioner kroner, er vi overbeviste om, at så længe vi står sammen, skal vi nok klare os igennem denne udfordrende periode. Det er fortsat afgørende for klubbens langsigtede overlevelse, at vi modtager støtte fra alle, uanset størrelsen på bidraget. Vi byder alle bidrag varmt velkommen, hvad enten de er store eller små,« skriver klubben på sin hjemmeside.

Rødovre Mighty Bulls fik i weekenden en opsigtsvækkende donation fra ligarivalerne Aalborg Pirates på 10.000 kroner, som i forbindelse med donationen kom med følgende besked:

»Vi har selv haft vores problemer, så vi støtter gerne op. Vi håber det bedste for jer.«

De kom også med donationen for at bevare ni hold i ligaen, da et hold mindre i Metal Ligaen vil gøre, at alle hold automatisk ville kvalificere sig til slutspillet.

»Det ville være lidt fesent. Det er vigtigt, at vi hellere går op end ned i antallet af hold. Der er et større billede,« lød det fra Lars Laursen, der er direktør i Aalborg Pirates, i forbindelse med, at han uddybede flere af grundene til donationen til B.T.

På isen har Rødovre tabt syv af sine seneste otte kampe og er næstsidst i Metal Ligaen.