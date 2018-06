Washington D.C. er ét af de dyreste steder at bo i USA. Men dét er ikke noget problem for den danske ishockeystjerne Lars Eller og hans lille familie, konen Julie og deres fem-årige datter, Sophia.

Lars Ellers nye (forlængede) kontrakt med det top-seedede amerikanske ishockeyhold Washington Capitals vil nemlig indbringe familien det, der svarer til 106 millioner kroner over de næste fem år.

På sit forrige job som midtbanespiller for det canadiske hold, Montreal Canadiens tjente Lars Eller det, der svarer til 88 millioner kroner.

Og her slutter eventyret ikke.

Natten til fredag har Lars Eller som den første danske spiller nogensinde nemlig chancen for at vinde det eftertragtede amerikanske ishockey-mesterskab, 'Stanley Cup'.

Og sammen med æren (og den er stor) vil Lars i så fald (ifølge sportsnet.com) modtage en handy lille ekstra indtægt på godt en million kroner.

(ARKIV) WASHINGTON, DC - JUNE 04: Lars Eller #20 of the Washington Capitals dives for the puck against the Vegas Golden Knights during the first period in Game Four of the 2018 NHL Stanley Cup Final at Capital One Arena on June 4, 2018 in Washington, DC. Den danske ishockeyspiller Lars Eller har været afgørende for, at hans hold, Washington Capitals, nu blot er en enkelt sejr fra at vinde Stanley Cup-trofæet. Det skriver Ritzau, onsdag den 6. juni 2018.. (Foto: Avi Gerver/Ritzau Scanpix) Foto: Avi Gerver - Ritzau Vis mere (ARKIV) WASHINGTON, DC - JUNE 04: Lars Eller #20 of the Washington Capitals dives for the puck against the Vegas Golden Knights during the first period in Game Four of the 2018 NHL Stanley Cup Final at Capital One Arena on June 4, 2018 in Washington, DC. Den danske ishockeyspiller Lars Eller har været afgørende for, at hans hold, Washington Capitals, nu blot er en enkelt sejr fra at vinde Stanley Cup-trofæet. Det skriver Ritzau, onsdag den 6. juni 2018.. (Foto: Avi Gerver/Ritzau Scanpix) Foto: Avi Gerver - Ritzau

For at vinde Stanley Cup-mesterskabet, skal ét af de to kvalificerede hold vinde flest ud af i alt syv finalekampe. Og med en føring på 3-1 over Vegas Golden Knights kan nattens kamp, der udkæmpes i den amerikanske hovedstad, også blive mesterskabets sidste og afgørende.

Som teenager spillede Lars Eller for hjembyens Rødovre Mighty Ducks. Siden blev det til en plads på det danske ungdomslandshold, hvor hans far Olaf Eller i flere omgange har været træner. Siden fulgte landsholdet. Og i 2009 gik turen over Atlanten, hvor Lars blev 'draftet' af NHL-holdet St. Louis Blues.

I 2010 flyttede Eller-familien over grænsen til Canada, hvor det blev til seks sæsoner for Montreal Canadiens. Det canadiske hold var ikke ligefrem forfulgt af succes. Og selvom sammenholdet var godt og lønnen heller ikke var noget af kimse ad (3,5 millioner dollar om året), så var humøret højt, da Lars og Julie Eller i 2016 i Washington D.C. gik på jagt efter et hus med et lyserødt værelse til deres lille datter, Sophia.

Fakta Det tjener de danske stjerner i udlandet CAROLINE WOZNIACKI: Alene sidste år tjente den danske tennisstjerne ifølge bladet Forbes 48 millioner kroner. KASPER SCHMEICHEL Dansk målmand med gigantsucces i udlandet tjener cirka 35 millioner om året. FREDERIK ANDERSEN: Dansk ishockey-målmand med succes i USA tjerner ifølge Forbes sådan cirka 31 millioner om året. SIMON KJÆR: Den danske forbold landsholdsanfører har succes i bl.a. Italien og Spanien. Kjær tjener ifølge B.T.'s oplysninger godt 21 millioner kroner om året

»Jeg er vildt spændt. Der er så mange gode ting ved dét her. Som hold har vi alle de rigtige brikker, der skal til for at kæmpe om Stanley Cup.«

Sådan sagde Lars Eller i et interview med Washington Post, da familien flyttede i 2016.

Og nu er drømmen ved at gå i opfyldelse.

Lars Eller spillede således en afgørende rolle i kamp nummer fire, der blev spillet i Las Vegas. Og udover at være en helt på isen, er den 186 centimeter dansker også lidt af en rollemodel for sine amerikanske fans.

Tiden flyver. Her ses Lars Eller i 2010 - under træning for det danske landshold. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Tiden flyver. Her ses Lars Eller i 2010 - under træning for det danske landshold. Foto: Sonny Munk Carlsen

Da en videooptagelse fornylig dukkede op på nettet, ville begejstringen således ingen ende tage.

Efter endnu en sejr på isen og halvvejs igennem et TV-interview, kunne man se lille Sohia komme piskende ind fra højre. 'Daddy, daddy' råbte datteren, før hun krammede sin fars lange ben. Og i kommentarfeltet under videoen skrev én af hundredevis af jublende fans:

»Når jeg ser den slags, får jeg fornyet håb for fremtiden, sporten og menneskeheden. Og jeg takker Gud for, at Washington Capital var kloge nok til at forny kontrakten med Mister Eller. Uden ham, ingen Stanley Cup-chancer'.

Men selvom Lars Ellers liv i dag lyder som et eventyr, så har turen henover isen ikke været uden hårde knubs.

Under en kamp imod Ottowa Senators i 2013 blev Lars Eller således slået bevidstløs af forsvarsspilleren Eric Gryba.

Med en alvorlig hjernerystelse, brækkede tænder og flere brud på kæben blev Lars Eller båret af isen. Men den danske stjerne, der også har flere ishockeyspillende brødre, var snart tilbage.

Og i et interview med NHL.com sammenligner Lars Eller sit liv med 'en lykkelig drøm.