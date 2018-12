Det var manglende penge fra en storsponsor, som fjernede det økonomiske grundlag for Hvidovre, siger klubben.

Tirsdag meddelte bestyrelsen i ishockeyklubben Hvidovre Fighters, som hører til i landets bedste række, Metal Ligaen, at man har opgivet håbet om at redde den økonomisk skrantende klub.

Derfor har både ledelse og bestyrelse afsat sig selv og indstillet al drift med øjeblikkelig virkning.

Kommunikationsansvarlig i klubben, Jesper Kristoffersen, siger om situationen:

»Vi er ikke lykkedes med at komme i mål med de folk, vi skulle i mål med rent økonomisk for at kunne komme ned på et økonomisk niveau, hvor det gav mening at fortsætte, og hvor vi kunne se os selv gå gennem hele sæsonen og samtidig lægge et fundament for ishockeyen i fremtiden.«

»Helt kort fortalt er der nogle, som ikke har kunnet overtales til at komme ned på et niveau, hvor vi kunne være med i den situation, som vi står i.«

Er der tale om spillere?

»Ja, det kan man sige. Spillere og trænere. Ikke mange, men nok til at det ikke kunne lade sig gøre.

Har I været for ambitiøse med projektet?

»Det synes jeg egentlig ikke, vi har. Vi kan vende tilbage til pressemeddelelsen med den storsponsor, vi havde underskrevet med, men som ikke vil betale. Det er det, som gør, at vi ikke kan fortsætte. Vi har skullet bede spillerne om mere, end nogle af spillerne kunne se sig selv i. Det skal spillere og trænere som sådan ikke lægges til last, men den kontrakt er det, som vælter læsset.«

Har I mere arbejde at gøre, eller hvad kommer der til at ske nu?

»Det har jeg ikke nogen kommentar til. Vi bliver vel begæret konkurs inden for de næste par døgn, og så må sagen gå sin gang.«

Hvad kommer der til at ske med ishockeyen i Hvidovre?

»Det er for tidligt at svare på. Jeg tror ikke, at os, der sidder i bestyrelsen, skal have noget med ishockey at gøre lige det næste stykke tid. Vi skal nok lige trække luft ind, og så ved jeg ikke, om der er nogen i fremtiden, der har mod på et projekt med ishockey i Hvidovre. Men jeg tror, at det har lange udsigter.«

/ritzau/