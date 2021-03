Esbjerg må undvære Craig Puffer i to kvartfinalekampe som straf for en voldsom tackling i søndags.

Med to sejre over Frederikshavn har Esbjerg fået en perfekt start på DM-slutspillet i ishockey. Men vestjyderne bliver svækket i de kommende opgør i kvartfinaleserien.

Holdet må nemlig undvære den stærke amerikaner Craig Puffer, som er blevet idømt to spilledages karantæne for en voldsom tackling i søndagens kamp i Frederikshavn.

Tacklingen gik ud over Thomas Søndergaard, der blev ramt i hovedet af Puffers ene skulder.

Selv om Søndergaard kunne spille kampen færdig, blev tacklingen efterfølgende behandlet i "Udvalget for Spillersikkerhed" under Danmarks Ishockey Union.

Og her har man altså besluttet at sende den amerikanske forward i skammekrogen.

I kendelsen lægger udvalget blandt andet vægt på, at Puffers fokus med tacklingen ikke var på at vinde pucken, men snarere at "straffe" modstanderen.

Samtidig noterer panelet, at Craig Puffer "træder" ud af sin bane for at gennemføre tacklingen, og at hovedparten af tacklingens energi går fra Craig Puffers skulder til modspillerens hoved.

De to kampes karantæne betyder, at Puffer ikke kan være med i kamp tre og fire, der spilles henholdsvis tirsdag og fredag.

Den 25-årige amerikaner lavede 48 point i 47 kampe i grundspillet. I slutspillet har han leveret et enkelt point for sin scoring til slutresultatet 5-2 i den første kamp mod Frederikshavn.

Esbjerg fører 2-0 i serien. Det hold, der først vinder fire kampe, går videre til semifinalen.

/ritzau/