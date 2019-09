Aalborg Pirates tabte for første gang i sæsonen, da Herning Blue Fox sejrede efter straffeslag.

Så gik den ikke længere for Aalborg Pirates i Metal Ligaen. Efter en sæsonåbning på fire sejre tabte det nordjyske hold tirsdag.

Herning Blue Fox blev bødlen med en sejr på 3-2 efter overtid og straffeslag.

Lasse Lassen blev helten for midtjyderne, da han satte pucken i mål på straffeslag.

Efter en målløs første periode kom Herning foran 1-0 ved Morten Poulsen kort inde i anden periode. Den sluttede dog 1-1 efter Martin Højbjergs udligning.

11 minutter inde i tredje periode kom Aalborg så foran 2-1 på mål af Lasse Bo Knudsen, men Jan Dalecky svarede tilbage med 2-2-målet tre minutter senere.

Derefter blev der hverken scoret mere i den ordinære kamp eller i overtiden, og så måtte det altså afgøres på straffeslag.

Med nederlaget her er Aalborg nu førerhold med 13 point for 5 kampe. Herning kom op på syv point for seks kampe.

I Vojens fik Rødovre en drømmestart og førte med 2-0 mod Sønderjyske allerede efter fem minutter, men hjemmeholdet formåede at vende kampen til egen fordel og vinde med hele 6-2.

Esbjerg kom foran med 1-0 i begyndelsen af anden periode mod Rungsted, men det forsvarende mesterhold fra Nordsjælland kom stærkt tilbage og vandt 5-2.

Det var Rungsteds første sejr i sæsonen, og trods sejren ligger holdet stadig sidst med fire point for fem kampe.

/ritzau/