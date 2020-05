Mathias Bau Hansen vender tilbage til Danmark, hvor han har skrevet kontrakt med midtjyderne

Herning Blue Fox udnytter coronapausen til at forstærke offensiven.

Den danske ishockeyklub har således hentet Mathias Bau Hansen til det midtjyske fra den kommende sæson.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Bau Hansen, der i flere omgange har tørnet ud for Danmark ved blandt andet VM, kommer fra østrigske Dornbirner EC.

I Herning skal han få karrieren tilbage på sporet efter adskillige problemer med skader, lyder det.

- Mathias Bau Hansen er en helt unik spiller at have på holdkortet, siger sports- og talentchef Martin Struzinski i pressemeddelelsen.

- Alene det at bringe en spiller på to meter og mere end 100 kilo ind i spillet vil give de fleste modstandere grå hår på hovedet.

Bau Hansen har en fortid i både Rødovre Mighty Bulls og Frederikshavn White Hawks.

Han har også været forbi USA og spillet for AHL-holdet Hershey Bears, hvilket førte til en kontrakt med NHL-holdet Washington Capitals, som han dog aldrig kom til at spille for grundet en skade.

/ritzau/