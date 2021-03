Herning Blue Fox stopper samarbejdet med træner Ben Coopers efter skuffende slutspil, oplyser klubben.

Ben Coopers er fortid som træner i ishockeyklubben Herning Blue Fox.

Det er en kendsgerning, efter at klubben røg ud af slutspillet med fire nederlag på stribe i kvartfinaleserien.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Sæsonen endte på alle andre måder, end man drømte om tilbage i sommeren 2020, og derfor skilles vejene nu mellem den midtjyske ishockeyklub og cheftræneren, lyder det.

Klubben forklarer, at alle sten er vendt i processen for at finde grundlaget for den alt for korte sæson, og man er blevet enige om ikke at forlænge samarbejdet, efter at de sportslige forventninger og målsætninger ikke blev indfriet.

Ben Coopers nåede to sæsoner i spidsen for den midtjyske klub.

- På trods af, at parternes veje skilles her, så har det været en lærerig proces for alle. Det har været en sæson med rigtig mange uforudsete udfordringer, som har gjort arbejdsbetingelserne for cheftræneren vanskelige.

- For Ben har uden tvivl været vellidt blandt alle og har haft stor positiv indflydelse på klubben både menneskeligt og ikke mindst fagligt, hvor hans yderst kompetente egenskaber har bibragt klubben meget, skriver klubben.

Herning blev nummer fem i grundspillet og tabte derefter kvartfinaleserien mod Sønderjyske med 0-4.

Nu går jagten ind på at finde den kommende træner.

/ritzau/