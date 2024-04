Hans skøjteløb er Chopin for øjet. Spilforståelsen er eminent. En komplet og smart spiller. En blanding af Frans Nielsen og Peter Regin.

»Jo, jeg har hørt andre sige, at han på mange punkter minder lidt om os gamle,« siger en smilende Frans Nielsen.

Spilleren, alle forventer bliver den næste danske NHL-stjerne, er den 19-årige playmaker Oscar Fisker Mølgaard.

I øjeblikket spiller han for SHL-klubben HV 71. Han blev i sommer draftet af Seattle Kraken i anden runde som nr. 52 overall.

Oscar Fisker Mølgaard, der spillede ungdomsishockey i Frederikshavn, er i den heldige situation, at Frans Nielsen er ansat af Seattle Kraken som spillerudvikler. Således er supertalentet en af NHL-legendens klienter.

»Det her er den 13. livematch, hvor jeg følger Oscar. I alle andre kampe, han har spillet i denne sæson, har jeg fået tilsendt video af hvert eneste skift, han har spillet,« «siger Frans Nielsen til B.T. under lørdagens landskamp mellem Danmark og Norge i Rødovre.

»Jeg var i juli en uge i Seattle og fulgte Oscar i en camp. Mit job er at kende ham bedre, end han kender sig selv. Jeg er sikker på, at han kommer til Seattle og NHL. De tror på ham. Han kunne gå ind i deres trup i dag, men der er ingen grund til at forhaste sig, så længe han er et godt sted i Sverige og hele tiden udvikler sig,« siger Frans Nielsen.

Efter sine mange år i NHL bor Frans Nielsen i dag sammen med sin familie i Höllviken mellem Malmø og Trelleborg.

Oscar Fisker Mølgaard har et tæt forhold til sit store idol.

»Siden jeg var en lille dreng, har jeg set op til Frans og drømt om at blive lige så god,« siger Oscar Fisker Mølgaard.

»Frans er en fantastisk læremester, og jeg sætter stor pris på, når han ringer til mig. Jeg tror også, det er for tidligt at komme til NHL. Der er ingen grund til at stresse. Og det gør heller ikke noget, at jeg får lidt flere muskler på kroppen.«

Oscar Fisker Mølgaards far er den tidligere VM-spiller Lars Mølgaard, som har vundet DM med Frederikshavn og er kåret som årets danske spiller. I øvrigt samme år, Frans Nielsen blev årets rookie.

Dansk ishockey har altid haft ry for at være en familiesport, og over 40 landsholdsspillere gennem årene er andengenerations landsholdsspillere. Det vil sige sønner af tidligere landsholdsspillere.

Danmark blev slået af Norge med 2-3. De danske målscorere var Frederik Storm og Niklas Andersen. Dermed fik nordmændene revanche for torsdagens 1-3 nederlag i testkampen i Odense.

Det var landstræner Mikael Gaths syvende landskamp i sin første sæson i Danmark. Scoren er 5-2 i dansk favør.

Nu mangler to testkampe i Norge og en kamp i Polen, inden det går løs ved VM i Tjekkiet, hvor Danmark 11.–20. maj spiller syv puljekampe. I rækkefølge mod Østrig, Canada, Norge, Tjekkiet, Storbritannien, Schweiz og Finland.