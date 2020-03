Danmark får en ishockeylandstræner på fuld tid i skikkelse af Heinz Ehlers frem til 2023.

Danmark får igen en ishockeylandstræner på fuld tid.

Landstræner Heinz Ehlers har ifølge en pressemeddelelse fra Danmarks Ishockey Union (DIU) opsagt sin kontrakt med den schweiziske klub SCL Tigers for i stedet at forlænge aftalen med DIU og blive landstræner på fuld tid frem til 2023.

Han stopper efter den schweiziske sæson for at hellige sig jobbet for Danmark.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi nu får Heinz som træner på fuld tid. Han nyder stor respekt i vores organisation og blandt vores spillere og trænerstab, siger DIU's direktør, Ulrik Larsen i pressemeddelelsen.

- Han er i vores øjne den rigtige træner med masser af international erfaring, og vi glæder os over, at han nu bliver landstræner på fuld tid, når han træder ind i VM-holdets lejr senere i sæsonen.

Forude venter VM i Schweiz til maj samt OL-kvalifikation til august i Norge.

Ehlers fortæller, at han overvejede sin situation grundigt, inden han valgte at fokusere al sin tid på det danske landshold. Tiden var der ikke til at fortsætte med begge dele.

- Allerede nu kan jeg se, at forberedelserne frem mod OL-kvalifikationen ville kollidere med de mest intense forberedelser op til sæsonstarten i Schweiz, lyder det fra Ehlers.

- Der er simpelthen ikke plads til begge dele, og OL-kvalifikationen har også været en væsentlig del af baggrunden for min beslutning.

- Vi står foran et spændende VM i Schweiz og en vigtig OL-kvalifikation, som betyder rigtig meget for dansk ishockey. Det vil give et kæmpe skub med et godt VM efterfulgt af en plads i feltet til vinter-OL i 2022.

Heinz Ehlers har været cheftræner for SCL Tigers siden oktober 2016, og et år senere blev han samtidig assistenttræner for det danske landshold.

I juni 2018 overtog han cheftrænerjobbet for Danmark, da Janne Karlsson stoppede.

/ritzau/