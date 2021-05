»Det er et hårdtarbejdende hold, det må jeg sige. I de fem træningskampe (to mod Tre Kronor og tre mod Norge, red.) spillede de med et kæmpe engagement. Der er et godt sammenhold. De arbejder benhårdt for hinanden.«

Sådan lyder landstræner Heinz Ehlers’ vurdering af spillerne, som søndag flyver til VM i Riga med den første kamp på lørdag mod Sverige.

»Man kan sige, at holdet på nogle punkter er lidt urutineret på forwardsiden. Til gengæld har jeg aldrig set en bedre backbesætning på et dansk VM-hold. Og det er ikke, fordi vi ikke tidligere har haft stærke backer som for eksempel Jesper Duus og Jesper Damgaard,« siger Heinz Ehlers til B.T.

Kun Philip Larsen fra KHL-klubben Salavat Yulaev Ufa kunne have forstærket backsiden. Han meldte afbud.

Målmanden Sebastian Dahm bliver igen en nøglespiller i det kommende VM i Riga i Letland. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Målmanden Sebastian Dahm bliver igen en nøglespiller i det kommende VM i Riga i Letland. Foto: JOE KLAMAR

I det sidste cut fredag aften måtte Heinz Ehlers give tre spillere den tunge besked, at der ikke blev plads til dem på det endelige hold.

Det var den 22-årige back fra Malmö Redhawks, Malte Setkov, og de to forwards, 22-årige Christian Wejse, Esbjerg Energy, og 26-årige Christopher Frederiksen, Frederikshavn White Hawks.

»Det var en enorm svær beslutning. Alle tre havde gjort det godt under samlingerne. De var naturligvis skuffede, men vidste jo også, at der på et tidspunkt skulle laves et cut. Meget havde set anderledes ud for Christian Wejse og Christopher Frederiksen, hvis der ikke var kommet klarmelding fra Alexander True fra San Jose Sharks og Morten Madsen, Timrå,« siger Heinz Ehlers.

Her er VM-holdet:

Målmænd: Sebastian Dahm, George Sørensen og Frederik Dichow.

Backs: Jesper Jensen Aabo (kaptajn), Nicholas B. Jensen, Oliver Larsen, Emil Kristensen, Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen, Anders Krogsgaard, Phillip Bruggisser, Matias Lassen.

Forwards: Mikkel Bødker, Alexander True, Nicklas Jensen, Frederik Storm, Mathias From, Morten Madsen, Jesper Jensen, Morten Poulsen, Niklas Andersen, Felix Scheel, Julian Jakobsen, Nichlas Hardt, Mathias Bau, Nick Olesen, Matthias Asperup, Nicolai Meyer.