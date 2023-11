Den danske ishockeystjerne har købt bolig i Lyngby nord for København.

Der har han sammen med konen Mathilde Caroline Meulengracht Bødker købt ejendom for 15,7 mio. kroner, hvilket Se&Hør har beskrevet. Det fremgår ligeledes af Tinglysningen.

Oprindeligt stod den til salg for 15,9 mio. kroner, men efter et afslag kan de nu få over 200 kvm boligareal at boltre sig på samt en kælder på 103m².

Grundstørrelsen er på 873 m², og her får man ifølge mægleren en 'pragtfuld villa i herskabelig stil'.

Sidste år fortalte svenske medier, at parret, der blev gift i 2018, havde købt hus i Huskvarna til en værdi af 5,4 mio. danske kroner.

Dengang spillede han i HV71, men i foråret valgte han at lægge stav og skøjter på hylden og takke af.

Det fortalte han efter VM.

»Det bliver det sidste. Det er en sjov følelse at stå med. Jeg har vidst det længe. Det føles faktisk ret godt. Jeg har mange fede minder at se tilbage på. Nu glæder jeg mig til at komme hjem til min kone, datter og familie og hygge mig med dem,« sagde han til TV 2.

33-årige Bødker har haft en fremragende karriere i verdens bedste liga, NHL, hvor han var med fra 2008 til 2020.

Her har han samlet set tjent over 200 mio. danske kroner.