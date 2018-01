Danskerklubben var foran 5-2 før sidste periode, men Ottawa kom tilbage og vandt kampen 6-5.

Ottawa. Danskerklubben San Jose Sharks havde både Jannik Hansen og Mikkel Bødker på isen, da holdet tabte 5-6 til Ottawa Senators på udebane i verdens bedste ishockeyliga, NHL, natten til lørdag dansk tid.

San Jose sad totalt på kampen, indtil Ottawa iscenesatte et storstilet comeback og vendte kampen på hovedet i tredje periode.

Da anden periode sluttede, var San Jose Sharks foran 5-2. Jannik Hansen havde leveret en assist, efter at han var blevet vraget til de seneste kampe i ligaen. Det var danskerens fjerde point i 26 kampe i sæsonen.

Men så tog Ottawa sagen i egen hånd og scorede tre gange på ti minutter. Ved stillingen 5-5 måtte de to hold derfor ud i overtid, og der scorede Matt Duchene sejrsmålet for Ottawa efter sølle syv sekunder.

Det endte bedre for Detroit Red Wings og Frans Nielsen, der slog Florida Panthers 4-2.

Nielsen fik 17 minutter på isen, men danskeren lavede ikke nogen point.

Detroit klatrer langsomt videre op i tabellen efter en svingende sæsonstart. Holdet har nu 41 point for 40 kampe og nærmer sig midterfeltet i Eastern Conference.

Nikolaj Ehlers lavede en assist, da Winnipeg Jets slog Buffalo Sabres 4-3. Det var Ehlers' point nummer 32 på 42 kampe i NHL denne sæson.

Winnipeg ligger i toppen af Western Conference med 53 point for 41 kampe. Kort efter ligger San Jose Sharks, der har 48 point for 39 kampe. De to hold mødes i næste runde i NHL. Kampen spilles natten til mandag.

/ritzau/