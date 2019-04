Frederik Storm står over for sit niende VM i træk og bliver en af landstræner Heinz Ehlers’ nøglespillere i Kosice i Slovakiet.

”Det er aldrig let at tage til VM, fordi vi altid skal vinde fifty-fifty kampene og næsten overpræstere for at komme i kvartfinalen, men jeg glæder mig vildt,” siger han inden den sidste VM-samling.

»Siden jeg debuterede i Bratislava i 2011, har VM været noget helt specielt for mig.«

Landsholdet rejser onsdag til Østrig, hvor det søndag spiller den sidste testkamp inden VM-premieren 11. maj mod Frankrig.

Frederik Storm of Denmark celebrates his goal for 3-0 during the IIHF World Championship Group B match between Denmark and Norway in Jyske Bank Boxen in Herning, Denmark, Friday, May 11 , 2018.

Den 30-årige wing fra Malmö Redhawks må i det daglige finde sig i at stå i skyggen af de danske stjerner i NHL og KHL. Lidt underkendt, men ikke desto mindre en spiller af høj international klasse og af stor værdi for VM-holdet. Hurtig, målsøgende og med et godt blik for spillet.

»Vi har spillet nogle gode kampe i optakten og har en bred trup. Der er sket en meget positiv udvikling, siden jeg startede på landsholdet. Hvorfor skulle vi ikke gøre en god figur i Slovakiet,« siger han.

»Landsholdets set-up ligner meget dét, man har på et professionelt klubhold. Heinz Ehlers stiller store krav til træning og kamp med et moderne spilsystem, hvor vi skøjter mere og spiller mere aggressivt og med større pres i begge ender af banen end under landsholdets tidligere trænere.«

Frederik Storm, Denmark - - the IIHF World Championship Group B match between Denmark and USA in Jyske Bank Boxen in Herning, Denmark, Saturday, May 5 , 2018.

Frederik Storm er en af Malmøs mest populære spillere, en kulturbærer. I sin syvende sæson i den skånske klub scorede han 30 point og blev rost til skyerne.

I den kommende SHL-sæson får han ikke færre end fem landsmænd, Jesper Jensen Aabo, Jesper ”Zlatan” Jensen, Matias Lassen, Nicolai Meyer og Malte Setkov. Danskerklubben for enden af Øresundsbroen tæller desuden flere talentfulde danske juniorer og ikke færre end ti danske spillere på Redhawks’ hold i Damettan, Sveriges næstbedste kvinderække.

Frederik Storm startede karrieren i Gentofte, og efter fire sæsoner i Herlev, hvor han i 2007-08 fik sit gennembrud som 18-årig ved siden af Nichlas Hardt, havde han to succesrige år i Sønderjyske med guld og bronze og to pokaltitler.

Inden rejsen til Malmø gjorde han comeback i Herlev i 2011-12 med point på samlebånd og kåring til årets danske spiller.