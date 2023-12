Nu tager de konsekvensen efter den skrækkelige dødsulykke.

Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) indfører nu et krav om halsbeskyttelse i alle internationale kampe.

Det sker efter en dødsulykke i oktober, hvor den amerikanske ishockeyspiller Adam Johnson mistede livet på brutal vis.

Det skete i en kampsituation for hans klub Nottingham Panthers-spilleren i Storbritannien under voldsomme omstændigheder, hvor han midt under en kamp fik skåret halsen over af en skarp skøjteklinge af en modstander.

Foto: Mark Sauer/AP/Ritzau Scanpix

IIHF oplyser mandag aften på forbundets hjemmeside, at bestyrelsen i IIHF har truffet beslutningen på baggrund af en anbefaling fra forbundets medicinske komité.

Kravet om at anvende halsbeskyttelse træder dog først i kraft, når det er sikret, at leverandørerne af halsbeskyttere er i stand til at imødekomme den forventede efterspørgsel.

I Danmark er halsbeskyttelse i forvejen obligatorisk til ishockeykampe, men i praksis er det en anden sag.

I landets bedste række på herresiden, Metal Ligaen, er det de færreste spillere, der bruger halsbeskyttere.

For to uger siden sagde administrationschef i Danmarks Ishockey Union, Claus Fonnesbech Christensen, til Ritzau, at man savner en præcis beskrivelse og international standard for halsbeskyttere fra IIHF.

Indtil den er kommet, er det svært at håndhæve loven.

»Der findes gode halsbeskyttere på markedet, men der findes også nogle, der ikke beskytter særlig godt. Vi kan reelt ikke gøre noget ved, hvis nogen vælger at spille med en halsklud, som der ikke er nogen beskyttelse i,« sagde administrationschefen dengang.