Flere bejlere til DM-medaljerne end nogensinde i Metal Ligaen. »Det bliver svært,« erkender mestrene.

Inden den første puck bliver kastet fredag kl. 19, har man allerede kaldt Metal Ligaen den stærkeste og mest jævnbyrdige DM-turnering i mange år. Måske nogensinde.

Én af dem, der giver ligaen dette kvalitetsstempel, er Thomas Friberg, direktør for de forsvarende danske mestre, Rungsted Seier Capital.

»Det bliver ikke en sæson som i fjor, hvor Rungsted Seier Capital kørte lige igennem som vinder af DM-guldet, grundserien og pokalturneringen. Jeg forudser en uhyggelig tæt turnering med rekordstor bredde og høj kvalitet. Det bliver svært at vinde i år, indrømmet, men vi har i mine øjne et hold med potentiale til top-4,« siger han.

...Det er svært at tippe de kommende mestre, men mit bud er Aalborg Pirates, primært på grund af den meget solide danskerstamme... Olaf Eller

»Som alle andre hold har vi haft en del udskiftninger, og tiden vil vise, om de nye spillere fungerer lige så godt som dem, vi mistede. Det er blandt andet et spørgsmål om kemi. Vi er i mine øjne styrket på angrebssiden, men er lidt tyndere på backerne. Vi har mulighed for at supplere med en ottende udlænding. Som det ser ud nu, bliver det en defensiv forstærkning.«

Efter Thomas Fribergs mening bejler ikke færre end syv hold til top-4: De fem jyske hold nævnt fra nord Frederikshavn, Aalborg, Herning, Esbjerg og Sønderjyske og de sjællandske hold Rungsted og Rødovre. Inden lønloftet blev indført i 2009, lå det generelle niveau hos de udenlandske spillere højere end i dag, men i B.T.s optik har klassen hos de danske spillere aldrig været højere end nu. Det gør de kommende måneder ekstra interessante.

Fredagens premiereprogram byder på tre kampe: Rødovre Mighty Bulls-Odense Bulldogs, Sønderjyske-Herning Blue Fox og Aalborg Pirates-Herlev Eagles.

Efter grundseriens 48 runder spilles kvartfinalerne efter den klassiske model: Nr. 1 mod nr. 8, nr. 2 mod nr. 7, nr. 3 mod nr. 6 og nr. 4 mod nr. 5. Man er således gået væk fra de senere års 'valgaften', hvor de bedst placerede i grundserien kunne vælge mellem de fire nederste hold.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Olaf Eller, DIU's talentchef og cheftræner for U20- og U18-landsholdene:



»Der vil ske meget under sæsonen, og den store jævnbyrdighed gør det svært at tippe de kommende mestre. Mit bud er Aalborg Pirates, primært på grund af den meget solide danskerstamme. Aalborgs bedste danske spillere er lige så gode som ligaens bedste udlændinge. Det er tydeligt at se, at stort set alle hold har skruet op for niveauet på de bedste spillere. Et hold, der utvivlsomt vil overraske mange, er Rødovre Mighty Bulls. Og selv om der ikke bliver snakket så meget om Herlev Eagles og Odense Bulldogs, er det ikke hold, der vil sakke agterud.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger



Bjarne Madsen, Danmarks førende agent, ejer af Sports Management Group:



»Jeg vil ikke pege på et bestemt hold, men har stor fidus til Esbjerg Energy, Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates. Jeg tror, vi skal finde mestrene et af de tre steder. Esbjerg og Frederikshavn har et spændende mix af stærke udlændinge og lovende danskere, og Aalborg har en danskertrup, ingen andre kan matche. Der er snakket om at hæve lønloftet, f.eks. med en million. Bliver klubberne enige, håber jeg, at pengene vil gå til danske spillere.«



Peter Fredberg, journalist, har fulgt den danske liga siden 1970:



»Små otte måneder før guldet skal uddeles, må det i sagens natur bero på en mavefornemmelse. Den siger mig, at 2018-mestrene fra Aalborg Pirates får revanche for den skuffende 18/19-sæson med trænerfyring. Piraterne er bygget op omkring en stærk og bred danskerstamme, og holdet har klasse og sult. Det undrer mig ikke, hvis vi får et nordjysk finaledrama mellem Pirates og White Hawks. En uhyggelig tæt turnering.«