Den danske ishockeystjerne Frans Nielsen har fået grønt lys af sin klub, Detroit Red Wings, til at repræsentere Danmark ved VM på hjemmebane i maj.

Det bekræfter landstræner Jan Karlsson over for Jyllands-Posten.

»Godkendelsen fra Detroit er på plads nu. Så har Frans forskellige personlige ting, han skal have ordnet, og derefter tilslutter han sig, så hurtigt han kan.«

»Spillerne skal jo altid gennemgå en lægeundersøgelse af NHL-holdets læger for at blive godkendt til at spille VM. Og det check har Frans klaret,« siger Jan Karlsson til avisen.

Frans Nielsen meddelte i begyndelsen af april, da Detroit Red Wings havde udspillet sin rolle i NHL-sæsonen, at han gerne ville spille VM i sin hjemby, Herning.

Slutrunden i Danmark bliver Frans Nielsens niende VM.

De øvrige danskere i NHL deltager i øjeblikket i slutspillet, men ryger deres klubber ud, kan danskerne tilslutte sig VM-truppen.

Det forudsætter dog også, at de ligesom Frans Nielsen får lov af deres arbejdsgiver.

Ved VM er Danmark i gruppe med Canada, Finland, USA, Tyskland, Norge, Letland og Sydkorea.

/ritzau/