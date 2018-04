Med en uge til det første VM i ishockey nogensinde på dansk grund får det danske landshold nu en klar forstærkning tilknyttet truppen, skriver Politiken.

Målmand Frederik Andersen, der til daglig spiller for NHL-klubben Toronto Maple Leafs, flyver på søndag fra Canada til Danmark og slutter sig til landsholdstruppen.

Det bekræfter han over for avisen.

Frederik Andersen har fået lov til at rejse hjem og deltage ved VM af sin klub, efter at Toronto i denne uge røg ud af NHL-slutspillet i syv kampe mod Boston Bruins.

NHL-målmanden pointerer dog, at der stadigvæk er et forsikringsspørgsmål, der skal afklares, inden han er 100 procent klar til at gå på is mod Tyskland næste fredag.

Han må nemlig ikke spille uden en forsikring, hvis han risikerer at blive skadet. Det er Danmarks Ishockey Union, der skal forsikre alle VM-spillere, og det plejer at være en formsag at få den slags til at falde på plads.

Frederik Andersen har været en af de mest markante målmænd i denne NHL-sæson, hvor han med flere store kampe og spektakulære redninger er blevet fremhævet som et af de største navne hos storklubben Toronto.

Med Frederik Andersens klarmelding har den danske VM-trup nu fået to spillere hjem fra NHL, efter at Frans Nielsen også fik ja fra sin klub, Detroit Red Wings, til at deltage i VM på hjemmebane.

/ritzau/