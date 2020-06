Gentofte Stars Elite er utilfreds med afslaget på en plads i Metal Ligaen og har derfor inddraget DIF i sagen.

Den seneste sæson i Metal Ligaen blev afviklet med ni hold, men Gentofte Stars Elite har ansøgt om at blive det tiende hold fra den kommende sæson, men uden succes. I marts fik man således afslag.

Det fik Gentofte-klubben til at klage til Danmarks Idrætsforbund (DIF). Klubben har klaget over, at den er blevet afvist af økonomiske grunde, når klubben har økonomisk garanti for omkostningerne de to første sæsoner.

Senest har Appelinstansen i DIF sendt en klage fra Gentofte Stars Elite tilbage til Danmarks Ishockey Union (DIU), hvor det imidlertid er uklart, om ishockeyunionen har en instans, der kan behandle klagen fra Gentofte, skriver DR.

- Jeg føler lidt, at hele det her har været en strategi om at prøve at udtrætte Gentofte og håbe på, at de lagde sig ned og døde, siger direktøren i Gentofte Stars Elite, Jesper Duus, til DR.

I klagen til DIF skriver Gentofte Stars Elite, at man har en opfattelse af, at Ligaforeningen ønsker at holde Gentofte ude af Metal Ligaen af grunde, der ikke har med økonomien at gøre, og underbygger det med en mail fra DIU-direktør Ulrik Larsen.

Den beskriver, hvordan flere deltagere på et bestyrelsesmøde i Ligaforeningen havde udtrykt, at de ikke så Gentofte som et løft til ligaen på grund af Gentoftes få tilskuere, en nedslidt hal og begrænset opbakning fra kommunen.

Hos DIU og Ligaforeningen afviser man kritikken og kritiserer til gengæld, at Gentofte-klubben ikke har overholdt tidsfristerne i ansøgningsprocessen, og at klubben ikke har underbygget sin ansøgning med ordentlig dokumentation.

Formanden for DIUs Licensudvalg, Henrik Ørsted, forklarer, at det først var efter, at Gentofte havde fået afslag på sin første ansøgning, at Gentofte-klubbens ejer kom frem med sin kaution.

Gentofte nåede finalen i sæsonen 2016-17, men efter fire sæsoner i Metal Ligaen blev klubben i foråret 2018 degraderet til 1. division på grund af konkurs. Siden har Gentofte-klubben etableret en ny eliteoverbygning.

