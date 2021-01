Efter flere job i fodboldverdenen er Ole Nielsen blevet ansat som direktør hos Odense Bulldogs.

Ole Nielsen har i en årrække gjort sig som fodboldboss i klubber som Sønderjyske, Viborg, Randers og senest Vendsyssel, men fra mandag træder han ind i ishockeysporten, som han også før har en del af.

Ole Nielsen, der i sommer blev fyret som sportsdirektør i Vendsyssel, tiltræder mandag hos Odense Bulldogs som administrerende direktør med ansvar for det kommercielle og sportslige område.

Det oplyser Odense Bulldogs på sin hjemmeside.

- Ole har stor erfaring inden for sportsverdenen med tidligere succesprojekter i blandt andet AaB Ishockey, hvor han var en afgørende del af genrejsningen af klubben, siger bestyrelsesformand Thomas Hertz Andersen og fortsætter:

- Med denne store ledelsesmæssige erfaring vil Oles hovedfokus være at fortsætte den positive udvikling i Odense Bulldogs på det forretningsmæssige og organisatoriske område for dermed at skabe de bedst mulige betingelser for at udvikle det sportslige potentiale.

Ole Nielsen ser et stort potentiale kommercielt, og det skal danne grundlag for klubbens sportslige udvikling.

- Der er langt og sejt træk foran os, men ambitionen er at blande sig i toppen af Metal Ligaen på sigt. Med Odense og hele Fyn som platform, skal vi have fat i erhvervslivet og sammen sikre en positiv fremtid for hele Fyns ishockeyflagskib, siger Ole Nielsen.

Odense ligger aktuelt på en klar sidsteplads i Metal Ligaen.

